​Las pruebas de Ubeda en el equipo antes de una seguidilla clave para Boca 

Hay algo que está claro respecto de lo que se viene para Boca, y es que Claudio Ubeda necesitará de todos para que la seguidilla clave que comienza el jueves ante Talleres no se lleve puestas a la porción de ilusiones que se ponen en juego en los próximos 20 días: la estabilidad en el torneo local, las primeras dos fechas de la Copa Libertadores y -como frutilla del postre- el superclásico del 19 de abril.

Defensas bajas

Será por eso que en la práctica del lunes tomó una decisión que no tiene muchos precedentes dentro de su ciclo. Una que llamó la atención por la posibilidad de que aparezcan cambios en el 11 del partido que se viene, y justo en la zona donde hoy aparecen más dudas. O sea, en la defensa.

Tomy Aranda volvió al Predio y ya tiene un lugar en el 11. (Prensa Boca) Tomy Aranda volvió al Predio y ya tiene un lugar en el 11. (Prensa Boca)

Allí, en uno de los dos equipos que paró en el ensayo juntó a una formación titular de mitad de cancha hacia adelante (con Ander Herrera, Milton Delgado, Belmonte y Tomás Aranda en el medio más la dupla Merentiel-Bareiro arriba), con una línea de cuatro integrada por los cuatro suplentes del plantel: Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Claro que en el lado opuesto aparecieron, todos juntos, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Es decir, líneas completas que intercalaron sus roles en el titulares contra suplentes del lunes.

Hubo, sin embargo, otro tema que puede aumentar las dudas y es el que tiene que ver con el arquero. Porque Leandro Brey aparece como el candidato más firme a ser titular el jueves y hasta atajó para los titulares. Sí, pero con la defensa suplente, mientras que Javi García compartió con los titulares.

Los motivos de Sifón

Por ahora son pruebas las de Ubeda, que bien pueden ser para mantener a todos alerta, para ampliar el plantel, para decidir algún cambio porque ve dudas. O hasta para despistar un poco.

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