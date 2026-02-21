​Las primeras reacciones de Cavani en redes luego de su noche más triste en Boca 

“Seguir y seguir”, reza el posteo que Edinson Cavani subió a su feed de Instagram este sábado al mediodía, después de terminada la práctica de Boca en Ezeiza el día posterior a su noche menos pensada, esa en la que dejó el campo de juego silbado por toda la Bombonera.

Así, el delantero dejó en claro que su postura optimista (la misma que reflejó en las imágenes que pudo capturar Olé a la salida del estadio) es la respuesta al mal momento. Y que su voluntad, lejos de rendirse, es la de seguir adelante. Unos minutos antes, de hecho, había usado algunas palabras más para expresarse en una story, en la que se lo ve durante el choque ante Racing.

Antes, una historia

“Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir…. VAMO BOCA”, concluyó el Matador dejando en claro que asume la dura realidad sin que ésta llegue a doblegarlo.

Su presente y su futuro

Ante Racing, el uruguayo volvió a jugar un partido desde el arranque después de casi seis meses sin poder hacerlo. Un lapso de tiempo en el que casi no pudo trabajar a la par del grupo y en el que sus apariciones en cancha fueron tan contadas como lo escaso de su aporte futbolístico.

Con contrato hasta diciembre, el discurso convincente y confiado del Matador no parece permeable a ceder ante las críticas. Y su sonrisa final en la noche de la Bombonera da cuenta de que seguirá peleando por lograr lo que aún no pudo: salir campeón con Boca.

