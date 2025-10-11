​Las Murciélagas vencieron a Brasil y jugarán su segunda final mundial consecutiva 

En una actuación memorable, la Selección Argentina de Fútbol para Ciegas, Las Murciélagas, derrotó 1-0 a Brasil, su clásico rival, y se clasificó para la final del segundo Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegas Femenino, organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).

Con un gol agónico de Agustina Medina, el equipo que representa a la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC) se impuso ante las brasileños.

El clásico sudamericano se jugó con la intensidad que lo caracteriza. Ambos equipos disputaron cada pelota con garra y corazón. El encuentro, trabado y con gran despliegue físico, encontró su definición a solo seis minutos del final. Tras un tiro de esquina, Agustina Medina capturó un rebote con una reacción formidable y conectó un tiro potente e inatajable que desató la euforia del conjunto albiceleste, y de todo un país.

Este triunfo no es un hecho aislado. Las Murciélagas, dirigidas por Gonzalo Abbas, reafirman su posición como potencia mundial en la disciplina al alcanzar por segunda vez consecutiva el partido definitorio del torneo.

Las Murciélagas se enfrentarán este sábado, a las 9.30, a Inglaterra, en un duelo que promete ser apasionante y cargado de emotividad. Las campeonas buscarán defender su título y traer una nueva alegría al país.

La Selección Argentina de Fútbol para Ciegas continúa inspirando y rompiendo barreras, demostrando en cada presentación que con trabajo en equipo, profesionalismo, disciplina y la pasión de siempre, la gloria queda más cerca.