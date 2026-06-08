​Las grandes noticias que recibió Scaloni en el entrenamiento de la Selección 

Fue el primer entrenamiento de la Selección ya sin Leo Balerdi, con un jugador menos en la delegación. En el Ellis Field, con algunos curiosos espiando la práctica desde los techos de sus 4×4, mientras el cielo iba y venía con la lluvia y resolana, algo tan característica del estado Texas, la Scaloneta puso segunda marcha pensando en el segundo amistoso de la gira, el duelo de este martes ante Islandia, en Alabama.

Más allá del juego y la planificación del partido ante los europeos, equipo similar en sus formas a Argelia, el foco está puesto en el físico de los 25 que están de la lista de 26. En principio, el duelo con Honduras no trajo consecuencias y todos los que tuvieron minutos se encuentran bien, más allá de algunos golpes y dolores lógicos post partido.

La noticia principal de la práctica fue que Nico Paz se unió al grupo. Luego de trabajar diferenciado durante una semana, el volante del Como está mejor y el cuerpo técnico lo empezará a exigir. “En cuanto Nico, está a disposición”, había adelantado el entrenador el sábado, algo que se hizo realidad el domingo.

Nico Paz es clave para Scaloni (Reuters). Nico Paz es clave para Scaloni (Reuters).

Hay una debilidad del cuerpo técnico por Paz, creen que es un jugador que tiene características diferentes del resto de los volantes y por eso lo consideran clave. Por eso, se habían preocupado por el fuerte traumatismo que sufrió el 10 de mayo en su rodilla izquierda, cuando chocó con Nico Valentini, en el partido del Como ante el Hellas Verona, por el Calcio. Por eso le sugirieron que no jugara las últimas fechas de la Serie A y hasta viajó parte del departamento médico de la Selección para tratarlo.

A su vez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel aportaron las otras buenas noticias del entrenamiento de este domingo: de a poco empiezan a dejar atrás las lesiones con las que se sumaron a la Selección y se movieron junto al grupo, realizando trabajos con pelota. Se espera que en los próximos días vayan subiendo las cargas, con el objetivo de que puedan recibir el alta médica y ya quedar 100% a disposición.

Montiel evoluciona (Reuters). Montiel evoluciona (Reuters).

Texas (enviado).

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