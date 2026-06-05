​Las fotos de Barco que ilusionan al Rojo y el sondeo que preocupa 

La imagen alimentó el sueño de repatriarlo. Esequiel Barco quiere volver al fútbol argentino. El futbolista de 27 años, figura del Spartak Moscú, se encuentra de vacaciones en Buenos Aires y en las últimas horas se viralizaron algunas imágenes suyas entrenando en un gimnasio con la camiseta de Independiente. En Avellaneda se ilusionan con el posible regreso del oriundo de Villa Gobernador Gálvez, que llegó al club de la mano de Jorge Griffa y debutó en Primera con Gabriel Milito.

Barco tiene contrato con el club de Rusia hasta el 30 de junio e 2027, pero quiere regresar a la Argentina para poder estar cerca de su hija, Abigail, nacida en marzo de 2024. El futbolista cuenta con una carta a su favor: a partir del 1° de enero estará en condiciones de negociar un precontrato con cualquier otro club para marcharse con el pase en su poder a mediados del año próximo. La idea es pedirles a los dirigentes del Spartak que lo cedan a préstamo por 12 meses a cambio de luego prorrogar el contrato con el club ruso, al que volvería luego de cumplir un año en su país.

Barco lleva casi dos años en el Spartak, donde disputó 73 partidos, convirtió 22 goles y además convidó 18 asistencias. Su actualidad es buena y recientemente se consagró campeón de la Copa de Rusia. El club ruso lo adquirió en julio de 2024, cuando desembolsó 16.000.000 de euros para quedarse con su pase. En ese contexto, en Independiente saben que comprarlo es imposible y es por eso que pretenden negociar un préstamo.

Barco se entrena con la ropa de Independiente. (Instagram) Barco se entrena con la ropa de Independiente. (Instagram)

El problema para el Rojo es que no se trata del único club interesado en quedarse con Barco, quien recientemente tuvo una charla con Gastón Gaudio. El Cruzeiro, equipo que avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, también les consultó a los rusos las condiciones para intentar quedarse con el jugador.

Cabe destacar que la primera oferta que envió Independiente fue rechazada. Los dirigentes del club de Avellaneda ofrecieron una cesión por un año, sin cargo y con una opción de compra del 50% de su pase. El deseo de Barco, está claro, es poder estar más cerca de su hija. En los últimos días mantuvo conversaciones con la dirigencia del Rojo y desde su entorno incluso deslizaron que, en caso de que se concrete su regreso, pedirá el dorsal de camiseta 27. Se trata del mismo número con el que en 2027 se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

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