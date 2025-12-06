​Las curiosa coincidencia que ilusiona a Gimnasia antes del clásico ante Estudiantes 

La semana previa al clásico se vive como pocas veces en la ciudad de La Plata. El lunes, Estudiantes y Gimnasia jugarán mano a mano por un lugar en la final del Clausura, un choque que no solo define un finalista: también revive un capítulo reciente que en el Bosque nadie olvida. Porque este cruce tiene un aroma similar del que fue uno de los triunfos más celebrados por el Tripero en los últimos tiempos: el 2-1 del 19 de marzo de 2023, el día en que cortó 13 años sin festejar frente al Pincha.

Aquel partido se jugó también en el Bosque, ante un Estudiantes dirigido por Eduardo Domínguez, el mismo que volverá a estar sentado en el banco pincharrata este lunes. Y del otro lado, como ahora, Gimnasia llegaba con un técnico que acababa de asumir, con poco rodaje y mucho por demostrar. En ese entonces era Sebastián Romero, que había tomado el mando y todavía transitaba su etapa inicial, casi de emergencia. Hoy el Lobo vuelve a llegar con un interinato, ahora con Fernando Zaniratto y en un sector de La Plata nadie deja pasar la coincidencia.

El último triunfo del Lobo

Aquella tarde de 2023 empezó torcidísima para el Tripero: a los cuatro minutos, Mauro Boselli apareció en el área chica para empujar un centro de Piatti y poner el 1-0 para Estudiantes. El silencio duró un minuto, pero el peso de la historia, 13 años sin ganarle al eterno rival, parecía hundir al equipo local. Para colmo, Romero no terminó el partido: fue expulsado por un cruce con un jugador del Pincha, lo que le agregó dramatismo al festejo posterior.

Pero el segundo tiempo cambió todo. A los 11 minutos llegó el empate: Alan Lescano, con un cabezazo frontal después de un centro desde la derecha, puso el 1-1 y encendió el Bosque. El golpe anímico fue inmediato: Estudiantes sintió el sacudón y el Lobo fue a buscarlo con alma. Sobre el final, a los 40 del complemento, una infracción en el área le dio a Cristian Tarragona la chance de la tarde. Penal, carrera corta y definición firme: con el 2-1, explotó el Bosque y se terminaron los 13 años de espera.

Los paralelismos del clásico

Gimnasia llega otra vez en situación límite, con un interino, con menos nombres y más rebeldía. Estudiantes llega con mayor estructura, con un plantel experimentado y con un Domínguez que intentará llevar a Estudiantes a una nueva final y cosechar otro título en su ciclo en el Pincha.

El contexto, la tensión, el técnico interino, el técnico rival y el escenario… todo parece acomodarse, quieren creer en el Lobo, en una línea que conecta el presente con aquella tarde. Y justamente por eso, el clásico del lunes tiene un condimento especial: no es solo por pasar a la final. Es la oportunidad de reescribir, o evitar que se reescriba, una historia que ya marcó a los dos clubes hace muy poco tiempo. ¿Podrá repetir la historia?

