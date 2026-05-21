​Las cuentas de Rosario Central para terminar primero en su grupo de la Copa Libertadores 

La quinta fecha de la Copa Libertadores terminó de acomodar el panorama del Grupo H y dejó a Rosario Central muy bien parado de cara a la última jornada. Después de la goleada 4-0 frente a Universidad Central y del triunfo de Independiente del Valle ante Libertad, ambos equipos aseguraron su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, todavía queda un detalle clave por resolver: quién terminará primero del grupo. Allí es donde el Canalla llega con ventaja.

Los de Jorge Almirón suman 13 puntos, mientras que los ecuatorianos quedaron con 10 unidades. Por eso, el conjunto de Arroyito sabe que cualquier resultado que le permita mantener la igualdad en el duelo directo lo dejará arriba de todos en la tabla. La explicación aparece en el nuevo criterio de desempate implementado por la Conmebol para esta edición.

Qué necesita Rosario Central para terminar primero

A diferencia de temporadas anteriores, desde este año la Conmebol modificó los criterios de desempate en la fase de grupos. Hasta 2025, el primer factor para definir posiciones iguales en puntos era la diferencia de gol general. Sin embargo, desde esta edición el criterio principal pasó a ser el enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

Central depende de sí mismo (Foto: EFE). Central depende de sí mismo (Foto: EFE).

Es decir: primero se toman en cuenta los puntos obtenidos en los partidos entre sí, luego la diferencia de gol en esos cruces y recién después aparecen otros factores. Por eso, el partido en Quito será determinante.

Si Central pierde ante Independiente del Valle, ambos terminarán igualados en puntos (13) y el conjunto ecuatoriano quedará arriba por haber ganado el duelo directo. En cambio, el triunfo o el empate mantendrá al Canalla como líder del Grupo H. La diferencia de gol general —donde hoy Central tiene ventaja— recién entra más adelante en la lista de criterios.

Cómo llegan ambos a la última fecha

El Canalla de Almirón construyó una fase de grupos prácticamente perfecta. Hasta el momento suma cuatro victorias y un empate, convirtió nueve goles y no recibió ninguno. Los tantos de Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Ángel Di María y Marco Ruben le dieron forma a la paliza del martes frente a Universidad Central de Venezuela.

Rosario Central y una noche redonda (Créditos: Fotobaires). Rosario Central y una noche redonda (Créditos: Fotobaires).

Luego de la dolorosa eliminación sufrida ante River por las semifinales del Torneo Apertura, Central sabía que necesitaba una respuesta fuerte desde lo futbolístico y también desde lo emocional. Y la terminó encontrando en una noche que volvió a entusiasmar a todo Arroyito pensando en la Libertadores.

Del otro lado, Independiente del Valle también llega en un gran momento. El equipo ecuatoriano derrotó 4-1 a Libertad y aseguró su boleto a los octavos gracias a los goles de Junior Sornoza, Carlos González, Justin Lerma y Djorkaeff Reasco.

Independiente del Valle sueña con el primer puesto (Foto: EFE). Independiente del Valle sueña con el primer puesto (Foto: EFE).

Sin embargo, la derrota sufrida semanas atrás ante Universidad Central (2-0) en Venezuela terminó condicionando muchísimo al conjunto de Joaquín Papa, que ahora está obligado a ganar para terminar primero.

El antecedente entre Central e Independiente

El primer enfrentamiento entre ambos se disputó en la fecha inaugural del Grupo H y terminó 0-0 en el Gigante de Arroyito. En lo que fue la vuelta del Fideo a la Copa Libertadores, Central buscó por cielo y tierra pero el resultado no se rompió

En la primera media hora, el conjunto local la pasó mal y aguantó el cero gracias a un par de atajadas de Ledesma. Ya para el ST, los de Almirón salieron con más ímpetu y se adueñaron absolutamente del encuentro.

(Video: ESPN)

Aunque no hubo goles, el encuentro dejó la sensación de que se trataba de los dos equipos más fuertes de la zona. Y el desarrollo del grupo terminó confirmándolo.

¿Cuándo se juega la última fecha del Grupo H?

La definición del Grupo H será el próximo miércoles 27 de mayo desde las 19:00 (hora argentina) en Ecuador. Allí, Independiente del Valle recibirá a Rosario Central en un duelo que determinará quién avanzará como líder y quién deberá conformarse con el segundo lugar.

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