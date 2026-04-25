​Las claves de River contra Aldosivi, un partido Monu… Mental 

Hay partidos Monumentales. Y también hay otros Monu… Mentales. Ejemplos del primer caso hay varios, en tanto que para ver uno del segundo hay que esperar hasta este sábado a las 21.30: puede que Aldosivi no sea una prueba futbolística de alta exigencia para River, pero le demandará estar a tope desde lo anímico y, fundamentalmente, desde la cabeza. Un desafío no menor apenas seis días después de la dura derrota en el superclásico.

Algo que Eduardo Coudet sabe como nadie: en su semana más compleja como entrenador del equipo debió sacar a relucir esos dotes de motivador que lo caracterizaron en cada uno de los clubes que dirigió. Porque más allá de que viene marcando que “tenemos nuestras dificultades como siempre” y “lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo siempre lo repito puede jugar mejor”, esta vez la cabeza fue protagonista.

Y la será durante una noche en la que, ante un rival que va penúltimo en la zona y está complicado con el descenso en ambas tablas, los hinchas podrían expresarse de manera contundente con respecto a algunos jugadores que venían siendo discutidos y habían logrado tener una amnistía: es tan clave llegar bien parado al encuentro como ser fuerte para soportar un clima que, si las cosas no se dan rápidamente, puede asemejarse al de algunos momentos del 2025.

Coudet sobre la derrota por 1-0 ante Boca – @gonzalosuli.

Por eso, pese a la importancia de un buen resultado para seguir escalando en el grupo (ya clasificado, cuanto más alto termine, más partidos como local en playoffs se asegura) y sumando en la tabla anual (hoy marcha cuarto, pero un triunfo lo dejaría segundo), el Chacho entiende que ganar puede apaciguar las cosas y ser el puntapié de cara a otra seguidilla desgastante: tras esta fecha del torneo, el jueves visitará a RB Bragantino, el próximo sábado recibirá a Atlético Tucumán en el cierre de la etapa de zonas y el 7 de mayo deberá ir a Venezuela para enfrentar a Carabobo.

Y para lograrlo, el DT evalúa algunas modificaciones que pueden ir en esa dirección. Por caso, hay chances de que Germán Pezzella tenga su oportunidad en el once inicial en lugar de un Lautaro Rivero que viene de algunos flojos rendimientos, en tanto que no hay que descartar que se dé de entrada el cambio que el Chacho hizo en el entretiempo del superclásico: para darle un mejor orden a un mediocampo que lógicamente tendrá a Aníbal Moreno y Tomás Galván, Giuliano Galoppo podría meterse en el lugar del joven Juan Cruz Meza.

La autocrítica del Chacho Coudet – Olé.

En caso de suceder, será una gran oportunidad para el ex Banfield teniendo en cuenta su irregular 2025 y que a Fausto Vera todavía le restan alrededor de tres semanas de recuperación. ¿Kevin Castaño? Por segundo partido consecutivo, se quedó afuera (está el joven Lucas Silva)…

Sin embargo, la decisión más importante del Chacho pasará por el reemplazante del desgarrado Driussi: si bien los hinchas en la encuesta de Olé opinaron que debe ser Joaquín Freitas, Maxi Salas corre con ventaja para ir desde el arranque luego de haber entrado en la derrota ante Boca. En esa línea, Agustín Ruberto volvió a la nómina.

En Aldosivi, que de la mano de Israel Damonte empató dos partidos y perdió otros dos e intentará complicar a River con un bloque defensivo bien armado, serán titulares los ex Boca Axel Werner y Esteban Rolón.

Sí, la prueba para River post superclásico requerirá de una importante demostración anímica y futbolística. Será un partido Monu… Mental.

Las probables formaciones

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Pezzella, Acuña; Moreno, Galoppo o J. C. Meza; Galván, Subiabre o Páez; Salas y Colidio.

Aldosivi: Werner; R. González, Breitenbruch, Zalazar, Moya, L. Rodríguez; García o Gino, Rolón, Palavecino; Anso y Cordero.

¿Quién es el árbitro de River vs. Aldosivi?

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Yamil Bonfá

Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

Asistente VAR: Lucas Comesaña

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