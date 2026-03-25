​Las buenas noticias en la vuelta al trabajo de Boca 

La nutrida enfermería de Boca tuvo este miércoles dos bajas, que es lo mismo que decir que Claudio Ubeda empezó la semana de trabajo con una sonrisa, pensando en todo lo que se viene para el equipo y contemplando que podrá contar con dos variantes que desde hace unos partidos estaban ausentes por lesión: Tomás Belmonte y Ángel Romero.

La novedad es que ambos se recuperaron de sus problemas musculares y ya pudieron entrenar a la par del grupo, con lo cual podrán tener -de no surgir imprevistos- una preparación óptima de cara tanto al próximo partido (contra Talleres por el Apertura) como al inicio de la Copa Libertadores, que el 7 de abril verá debutar a Boca en una fase de grupos tras dos años de ausencia.

Ángel, en pleno partido

Los dos casos, sin embargo, son diferentes. El delantero paraguayo no juega desde el 24 de febrero, fecha en la que fue titular ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina y en la que solamente se mantuvo en cancha durante los primeros 45 minutos de juego. Tras su salida, unos días más tarde se confirmó una lesión muscular que no le permitió volver en los siguientes partidos.

El paraguayo es uno de los que se entrenó a la par. (Foto: Prensa Boca) El paraguayo es uno de los que se entrenó a la par. (Foto: Prensa Boca)

Belmonte, más leve

Toto, en tanto, se lesionó en una práctica luego de los pocos minutos que jugó en la cancha de Lanús. Y aunque no llegó a ser un desgarro, quedó afuera de la consideración del DT para lo que vino después.

Los que pagan

En cuanto al lugar que ambos ocuparán seguramente en las listas de convocados por venir (ninguno de ellos es titular), los que volverán a salir son Gonzalo Gelini y Camilo Rey Domenech, quienes volverán a la Reserva a la espera de una nueva chance.