​Las alarmas que se encendieron en la Selección más allá de valorar el triunfo 

Los triunfos, y más los que son así de sufridos, hay que festejarlos. Está claro que la Selección, con mucho esfuerzo, sobrevivió a una noche que venía torcida. Los puntos fuertes se podrán encontrar en algunas individualidades como Lisandro, Cuti Romero, Messi y el Dibu aunque quizás esa resiliencia cuando el partido ofrecía nuevos y hasta propios obstáculos será lo más destacado. Pero está claro que se prendieron alarmas. ¿Cuáles?

# La línea media. Merecidamente, los volantes argentinos se ganaron durante mucho tiempo el elogio de ser “el mejor mediocampo del mundo”. Y la Selección basa mucho su juego en la performance de esos protagonistas. Pero tanto Mac Allister, De Paul como Enzo Fernández estuvieron muy lejos de su nivel. Conceptualmente, durante muchos pasajes les ganaron las espaldas como en momentos del partido con Argelia. No fue tanto la eficacia de sus pases sino la decisión conceptual de los que hacían. Más allá de un buen pelotazo largo de De Paul que armó una jugada interesante de ataque (había offside), no tuvieron la agresividad ofensiva que necesita la Scaloneta.

# Un tema lateral. Ante un rival que armó dos líneas defensivas fuertes, la chance de que los laterales se proyectaran para hacer el dos contra uno o abrieran la cancha, fue irregular. Molina lo intentó más y mejor, pero defensivamente no mostró la misma solidez. Medina no siente ser opción para atacar alto por izquierda y sufrió también en la marca.

# El despliegue físico. Cabo Verde administró más y mejor las energías. Llegó al final de los 90 y al suplementario más entero. No se gana corriendo solamente, está claro, pero la recuperación que tenían en una contra, marcó diferencias. La Scaloneta se vio superada en ese aspecto y eso que tuvo el 55% de posesión.

# Agresividad futbolera. La falta de agresividad en ataque, también se vio a la hora de recuperar la pelota. Muchas segundas jugadas ganadas por Cabo Verde, rebotes que caían siempre en los pies rivales y tenían tiempo para patear al arco o armar de nuevo el juego.

# Más conexión. Lo separado que estaban las líneas fue una de las autocríticas que el mismo Messi realizó. Scaloni vio rápido que el equipo necesitaba cambios, pero se demoró en hacerlo y llegó el cachetazo que fue el primer empate.

# Bajos niveles. Los niveles individuales, por supuesto, son determinantes en este tipo de situaciones. La versión de Almada que necesita el equipo para darle aire a Messi y al resto cuando no hay respiro, amagó aparecer en el inicio pero se diluyó. El esfuerzo de Lautaro se valora, pero no consigue llegar a posición de gol más allá de una buena asistencia que Leo no logró concretar.

A valorar lo bueno, a entender que viene muy bien ganar a pesar de estar lejos de la mejor versión. Y mirar un poco para adentro que hay cosas para mejorar contra Egipto.

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