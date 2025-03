​La WTA anunció una licencia por maternidad para las tenistas 

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) y el fondo soberano saudita (PIF) anunciaron que se financiará “hasta 12 meses” de baja por maternidad para las jugadoras del circuito.

Gracias a este nuevo programa, para el que “más de 320 jugadoras” serán elegibles, las beneficiarias serán remuneradas por el PIF durante la duración de su baja, indicaron la WTA y el PIF en un comunicado. Los tratamientos contra la infertilidad también podrán ser financiados por el PIF, un colaborador cada vez más presente en el circuito femenino de tenis.

Para beneficiarse de la financiación del PIF, las jugadoras deberán participar “en un cierto número de torneos WTA en un periodo concreto”, se indicó, sin dar más precisiones al respecto. El apoyo financiero anunciado el jueves pasado “facilitará la tarea a las jugadoras que quieren conciliar su carrera y sus aspiraciones de fundar una familia”, celebró la ex número uno mundial bielorrusa Victoria Azarenka, citada en el comunicado en calidad de representante del Consejo de Jugadoras del circuito WTA.

Para la presidenta de la WTA, Portia Archer, también citada en el texto, esta iniciativa brindará a la generación actual de jugadoras y a las siguientes el apoyo y la flexibilidad necesarias para una vida familiar. Varias jugadoras importantes han interrumpido sus carreras para ser madres y eso ha tenido un impacto desigual en sus carreras. La belga Kim Clijsters consiguió ganar tres torneos del Grand Slam (US Open 2009 y 2010, Abierto de Australia 2011) después de tener a su primera hija en 2008. La estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos del Grand Slam, no ganó por contra ninguno de ellos después de tener a su primer hijo en septiembre de 2017. Llegó, eso sí, a cuatro finales entre Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de citas del Grand Slam y ex número uno mundial, regresó a las pistas a principios de 2024 tras tener una niña. Desde entonces su mejor resultado es un subcampeonato en un torneo menor, el Auckland (Nueva Zelanda).Pese a las críticas de algunas figuras del tenis por los derechos de las mujeres en el país, Arabia Saudita ha multiplicado las inversiones en el circuito WTA en los últimos años y desde 2024 organiza en Riad el Masters femenino (WTA Finals).

