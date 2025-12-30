​La U presentó a Meneghini, el DT argentino que fue analista de Bielsa y trabajó con Sampaoli: “La prioridad es ser campeón” 

Francisco Meneghini, entrenador argentino con formación en cuerpos técnicos de alto nivel, fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Universidad de Chile. Con pasado como analista de video en el ciclo de Marcelo Bielsa y experiencia junto a Jorge Sampaoli, el entrenador asume el desafío para la temporada 2026 con la misión de consolidar un proyecto competitivo en el plano local.

“La prioridad es ser campeón del torneo nacional y estoy convencido de que lo vamos a conseguir”, afirmó Meneghini, marcando el tono de su ciclo desde el primer día.

La U viene de cerrar el 2025 en el cuarto puesto bajo la conducción de Gustavo Álvarez, proceso que tuvo como punto alto la campaña internacional, con el equipo alcanzando las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque sin lograr el título a nivel local.

Lejos de plantear una ruptura, Meneghini destacó el trabajo realizado en los últimos años y aseguró que el nuevo proceso se apoya sobre bases ya construidas. “No partimos de cero”, señaló, y agregó que el equipo viene mostrando una evolución que debe profundizarse.

En ese sentido, explicó que su idea es potenciar una identidad clara dentro del campo. “Los equipos de la U tienen que ir al frente con el deseo de ganar los partidos“, lanzó.

Finalmente, el DT dejó en claro cuál será la identidad que buscará imponer. “La U es un equipo propositivo y dominante”, afirmó, aunque reconoció que ese estilo también exige ajustes tácticos. “Eso a veces deja espacios, pero tenemos variantes en el mediocampo para no repetir siempre la misma estructura”, cerró.

Con los objetivos claros y el respaldo de su historia en el club, Meneghini ya empezó a marcar el camino en la U.

Meneghini fue presentado oficialmente. (foto: @udechileoficial) Meneghini fue presentado oficialmente. (foto: @udechileoficial)

Breve historia de Meneghini

Muy joven, arrancó como espía de Marcelo Bielsa (lo conoció a través de la hija del Loco, ya que eran compañeros de escuela secundaria) durante su paso por la selección de Chile, desde 2007 a 2011, para luego trabajar con Jorge Sampaoli en Universidad de Chile y nuevamente en el seleccionado del país vecino, como analista de videos. Allí conoció también a Beccacece, con quien forjó una buena relación y pasó a colaborar, ya como ayudante de campo, en la misma Universidad de Chile (cuando el rubio DT se desvinculó de Sampaoli) y en la primera etapa en Defensa y Justicia.

Llegó a la Selección Argentina cuando Sampaoli y Beccacece tomaron el control desde 2017 hasta el Mundial de Rusia, nuevamente en el área multimedia para analizar distintas cuestiones referidas al juego. Ya con experiencia sobre sus hombros, se lanzó en solitario como DT en el fútbol chileno: Unión La Calera en dos oportunidades y Audax. Además, Everton y O’Higgins, con una gran campaña en 2025. En nuestro país dirigió brevemente al Halcón.

Meneghini en Chile (Pizarra DT). Meneghini en Chile (Pizarra DT).

“Ella sabía que era fanático del fútbol y me propuso si lo quería conocer. Le mandé una carta de preguntas de fútbol y luego me citó para contestarlas. Fui a su casa y me las contestó una por una. Tenía 17 años. Era algo emocionante. Fue todo fútbol, horas y horas hablando: pelota parada, sistemas tácticos. Él las iba desarrollando. Ahí me dijo que si yo quería ser entrenador, me podía ayudar”, contó en una vieja entrevista con Red Gol sobre cómo conoció a Bielsa.

Meneghini en Audax (Twitter Audax). Meneghini en Audax (Twitter Audax).

El Loco lo puso a prueba. Francisco arrancó con tareas administrativas en una de las oficinas del experimentado DT en Rosario, acomodando papeles y carpetas con cientos y cientos de datos futbolísticos tomados por el grupo de trabajo de MB. “Me daban tareas tediosas para ver si desistía. Y a mi me fascinaba”, agregó. Luego llegó la oferta para Bielsa desde Chile y, tras recibir el ok de sus padres para viajar al país trasandino, se sumó al cuerpo técnico en la mencionada función de espía.

¿Por qué eligieron a Meneghini?

Del otro lado de la puerta, el argentino aterriza con crédito y argumentos propios. Su campaña con O’Higgins marcó su mejor registro como DT: tercer puesto en la liga, clasificación a la fase previa de la Libertadores 2026 y un rendimiento que superó el 60%, con 16 triunfos, ocho empates y apenas seis derrotas.

Ese nivel sorprendió porque posicionó al Capo de Provincia por encima de rivales con mayor presupuesto, incluida la propia U. Fue ahí donde su nombre dejó de ser una alternativa para transformarse en plan principal.

Desde la institución aseguraron que esas ideas dialogan con el ADN que pretenden consolidar: una U que no espere, sino que salga a imponerse. En una frase interna de club, repetida estos días en los pasillos, se resume la expectativa: “La U necesita volver a ganar, pero antes necesita volver a creer”.

El rosarino ya fue oficializado en las redes oficiales. (Instagram: @udechileoficial) El rosarino ya fue oficializado en las redes oficiales. (Instagram: @udechileoficial)

La misión que le asignaron: devolver a la U a una final y pelear el torneo local

En el predio ya le marcaron la prioridad: la liga, un título que Universidad de Chile no levanta hace nueve años, una espera que para el hincha azul se volvió eterna.

Y junto a eso, una vara internacional que el Romántico Viajero volvió a saborear recién en 2025, cuando alcanzó una histórica semifinal de Sudamericana. Esa misma copa será el primer examen real para Meneghini: 4 de marzo, a partido único ante Palestino, con margen mínimo para el error.

Desde la dirigencia ya le marcaron los objetivos. (Instagram: @udechileoficial) Desde la dirigencia ya le marcaron los objetivos. (Instagram: @udechileoficial)

