​La trastienda y los detalles del reclamo millonario de Tevez a Independiente 

La bomba sacudió con fuerza a Independiente. Carlos Tevez presentó una demanda en la Justicia laboral para reclamarle al club de Avellaneda el pago de un monto millonario. El entrenador reclama 1.008.932 dólares y 35.000.000 de pesos, además de intereses y costas. El Apache pretende cobrar una deuda salarial, además de premios por haber logrado la permanencia en Primera cuando dirigió al equipo. Su salida fue abrupta y él se consideró despedido de la institución, por lo que también adujo diferencias en su contra en la liquidación final.

Tevez desembarcó en Indepediente el 22 de agosto de 2023, en un contexto muy compllejo luego de la salida de Ricardo Zielinski. Agarró al equipo cuando su permanencia en la máxima categoría se encontraba muy comprometida y logró estabilizarlo. Fueron 32 los partidos que dirigió, con un saldo de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas. En esos encuentros el Rojo convirtió 37 goles y le anotaron 27. Si bien logró rescatar al equipo de las proximidades del abismo, en el primer semestre de 2024 el conjunto de Avellaneda se cayó, motivo que desembocó en su salida el 19 de mayo de ese año. Si bien se sabía que se iba a ir luego de una caída por 3-1 contra Talleres del 11 de mayo, el entrenador dejó su cargo una semana más tarde, tras igualar 0-0 con Platnse en Vicente López. En ese momento los dirigentes hicieron trascender que la partida de Tevez se debió al desgaste del día a día. Pero unos mese más tarde, Carlitos aportó otra versión.

Viejos tiempos: Néstor Grindetti, presidente del Rojo, y Carlos Tevez. (Foto: Luciano Thieberger) Viejos tiempos: Néstor Grindetti, presidente del Rojo, y Carlos Tevez. (Foto: Luciano Thieberger)

“No hemos terminado bien con la dirigencia. No valoraron mucho el trabajo que hicimos”, comentó el entrenador el 16 de octubre de 2024. “Me mintieron, fui al club en el peor momento y los dirigentes me fallaron”, expresó el Apache. Y anticipó la medida que finalmente tomó en las últimas horas: “No sé si vamos a la Justicia. Es difícil ponerse de acuerdo porque ellos dicen que yo les debo una plata y todavía no me pagaron lo que me deben. Fui casi gratis”.

A más de dos años de su salida, Tevez aceleró a fondo y finalmente decidió elevar un reclamo millonario ante la Justicia. Independiente venía de saldar una deuda de 1.500.000 dólares con Fernando Gaibor y ahora le apareció otro problema que pone en riesgo su estabilidad económica. En las próximas horas en el club evaluarán, con un equipo de abogados especializados, los pasos a seguir.

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