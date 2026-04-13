​La tajante frase de Álvarez tras el empate con Newell’s: “no hay excusas” 

San Lorenzo quedó en deuda en lo futbolístico frente A Newell’s, equipo que se ubica anteúltimo y atraviesa una crisis. Si bien perdió apenas un encuentro de los últimos 11 entre todas las competencias, el Ciclón jugó mal en Rosario y desperdició la chance de meterse entre los ocho primeros: el empate lo dejó afuera del terreno de playoffs. Luego del compromiso, Gustavo Álvarez se mostró disfonforme con la unidad obtenida.

“La sensación del punto es insuficiente. Me parece que cuando dominamos tenemos que ser más profundos por banda. No somos decisivos ni determinantes por fuera. Y por dentro nos falta ese pase final. Tenemos que llegar más y ser más contundentes . Para eso, hay que generar lo primero”, fue la autocrítica del DT, quien está invicto desde su llegada con una victoria y tres pardas.

Gustavo Álvarez en conferencia de prensa. Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

A propósito de estas igualdades, durante la conferencia de prensa el técnico admitió: “Lamento los empates. Siento que en los tres podíamos haber ganado. Y en el que más sufrimos (ante Estudiantes LP), ganamos. Lejos de un balance conformista, es positivo”.

Además, el entrenador mandó un mensaje optimista para lo que viene, en medio de la seguidilla de partidos por la triple competencia. “El plantel cree en lo que hacemos. Hay que automatizarlo si jugamos cada cuatro días. Si hay que implementar la idea en 18 entrenamientos, habrá que hacerlo. No hay excusas, lo dije desde el día uno”, cerró Álvarez.

Video: ESPN

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