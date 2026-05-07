​La sutil chicana del Barcelona por el escándalo de Valverde en el Real Madrid 

El Barcelona tiene ojos en todos lados. Más aún si se trata sobre su clásico rival: el Real Madrid, equipo que está en boca de todos por el gran escándalo desatado por la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los jugadores se agarraron a golpes en el entrenamiento y el uruguayo terminó en el hospital. Y el Barsa, de una manera muy sutil, subió una publicación a sus redes sociales que se interpreta como una chicana.

En Barcelona ya piensa en el Real Madrid. (foto: @fcbarcelona) En Barcelona ya piensa en el Real Madrid. (foto: @fcbarcelona)

La publicación del Barcelona

El equipo al mando de Hansi Flick los mira a todos desde arriba. Con 88 puntos, está primero en la tabla de posiciones de La Liga, y lo sigue el Real Madrid con 77. Y encima, este domingo justo juega el clásico ante el Merengue, en donde puede salir campeón. Por eso, aprovecharon para chicanear en este momento turbulento que atraviesa su eterno rival.

Aprovechando el presente totalmente opuesto que atraviesa con respecto a la Casa Blanca, el club subió una foto a sus redes sociales donde se ve al plantel entre risas y golpeando a Dani Olmo en una malteada, quien este jueves cumplió 28 años. A eso, agregaron en la descripción una frase con doble sentido: “Celebrando en familia”, dejando bien en claro el contraste que viven con respecto al Madrid.

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni?

El diario Marca de España contó que este nuevo incidente entre los jugadores del Merengue habría sido catalogado, internamente en el club, como “muy grave”.

El origen del conflicto, aparentemente, se dio a partir de que Federico Valverde le habría negado el saludo a Tchouaméni al llegar a la práctica de este jueves. Esto dejó el clima tenso y derivó posteriormente en una pelea entre ambos al finalizar el entrenamiento. En el lance, el uruguayo se habría llevado un golpe de manera involuntaria, es decir, no propiciado por el francés, que lo hizo pasar por la clínica.

Valverde y Tchouameni, los jugadores que protagonizaron un grave conflicto. (Foto: REUTER) Valverde y Tchouameni, los jugadores que protagonizaron un grave conflicto. (Foto: REUTER)

Este nuevo episodio provocó una reunión de urgencia en el vestuario minutos después, con la asistencia de José Ángel Sánchez, director general del club, y con la apertura de un expediente tanto para Valverde como para Tchouaméni. Esta actitud se tomó con el fin de culminar con estos problemas internos en la que es una temporada olvidable para el Real Madrid, que terminará sin levantar ningún título por primera vez en años.

El Real Madrid, próximo rival del Barcelona

El Barsa recibirá al Merengue el domingo 10 de mayo a las 16:00hs por la fecha 35 de La Liga. ¿Lo más picante del clásico? Si el equipo al mando de Álvaro Arbeloa empata o pierde, tendrá que ver a su rival de toda la vida celebrar la obtención del campeonato en su cara. Por lo tanto, el duelo será clave tanto por el historial como por el contexto que ambos atraviesan.

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