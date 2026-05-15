​La sugerente frase que lanzó José Mourinho sobre su futuro mientras es vinculado con el Real Madrid 

Su vínculo con el Benfica se extiende hasta mediados de 2027, pero la crisis que atraviesa el Real Madrid lo convirtió en uno de los apuntados para suceder a Álvaro Arbeloa e hizo que su vigente club quiera asegurar su permanencia cuanto antes. Sin embargo, José Mourinho lanzó una sugerente frase sobre su futuro en medio de los rumores.

” Recibí una oferta de renovación de contrato. Se la entregaron a mi agente. No quise verla, enterarme de ella ni analizarla“, soltó el entrenador en conferencia de prensa. De todas formas, no la descarto por completo: ” Solo lo haré a partir del domingo“.

José Mourinho en conferencia. (EFE) José Mourinho en conferencia. (EFE)

El plazo que puso el técnico para revisar en profundidad la propuesta no fue casual. De hecho, responde a un partido crucial que Las Águilas disputarán ante Estoril por la Primeira Liga de Portugal, donde marchan terceros en la tabla de posiciones pero sueñan con quedar escoltas. ” Las dos últimas semanas del campeonato no son para pensar en el futuro. Son para pensar en la misión que teníamos, que era hacer el milagro de quedar en segundo lugar”, recalcó.

Rápidamente, negó haber tenido contacto con las autoridades del Merengue y se mostró respetuoso con su actual institución sobre la recta final de la temporada. ” Nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme, pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo“, reconoció.

José Mourinho en Benfica. (REUTER) José Mourinho en Benfica. (REUTER)

Del mismo modo, se mostró lejos de las polémicas que tuvieron al equipo de España en las tapas de todos los diarios del mundo. “No he visto la rueda de prensa de Florentino. Si la veo, no comentaré nada. Nunca lo hago sobre presidentes y menos sobre Florentino”, advirtió.

La gran temporada que hizo el Benfica en el plano local con José Mourinho como entrenador

Más allá de su pasado en el Real Madrid, algo que seduce de José Mourinho son sus números. Tomando como punto de referencia su vigente temporada en el Benfica, el entrenador se mantiene invicto en el campeonato local con 22 triunfos y 11 empates. Si bien marcha tercero, no perdió ninguno de los 33 encuentros que disputó hasta el momento.

¿Qué le queda por delante al Benfica en la Primeira Liga de Portugal para terminar la temporada?

Para completar el fixture, Benfica tiene un solo partido pendiente por delante. Será ante el Estoril, rival al que visitará este sábado 16 de mayo desde las 16.30 horas de Argentina.

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