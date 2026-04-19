​La sombra sudafricana dejó a Los Pumas 7’s con el subcampeonato en Hong Kong 

En el marco de la SVNS World Championship, Los Pumas 7’s, la Selección Argentina de rugby versión Seven, no pudo revalidar su título en la etapa de Hong Kong de las series mundiales de rugby al caer en la final ante el equipo de Sudáfrica por 35-7, con el que ya había perdido en la fase de grupos (38-0).

En esta ocasión, el equipo Albiceleste de Santiago Gómez Cora no pudo salir airoso en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong ante el poderoso cuadro sudafricano, que ganó con claridad tras llegarse al descanso con un 14-7 que dejaba todo en el aire.

El festejo de Sudáfrica por el oro en la etapa Hong Kong del Sevens World Championships – Men’s Cup Final. El festejo de Sudáfrica por el oro en la etapa Hong Kong del Sevens World Championships – Men’s Cup Final.

En el primer minuto abrió la cuenta Tristan Leyds, respondió Santiago Zangara, pero Selvyn Davids, con su primer try del encuentro, puso la ventaja de los Blitzboks en el intermedio y abrió el camino a la victoria definitiva. Y es que en el segundo periodo Sudáfrica fue más eficaz. Añadió tres nuevos tries por medio de Ryan Oosthuizen, Shilton van Wyk y Davids para sumar un triunfo contundente y evitar que Argentina revalidara su triunfo.

Argentina formó con Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac y Joaquín Pellandini. Santiago Mare no sumó minutos.

Zain Davids y Selvyn Davids celebran el triunfo sudafricano. En el fondo, la desazón argentina. Zain Davids y Selvyn Davids celebran el triunfo sudafricano. En el fondo, la desazón argentina.

Los Pumas habían accedido a la lucha por el título tras vencer en semifinales a España por 19-12. En la fase de grupos, había derrotado 38-14 también a los hispanos, 40-19 a Uruguay, y había caído 38-0 ante Sudáfrica.

Por otra parte, Las Yaguaretés le ganaron a las sudafricanas por 25-10 y finalizaron en el 11° lugar en la primera etapa femenina. Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.

Lo que viene para Los Pumas y Las Yaguaretés

El próximo objetivo para ambos equipos será el Seven de Valladolid del 29 al 31 de mayo, en lo que será la segunda escala del SVNS World Championship Series.

Así están las posiciones