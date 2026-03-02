​La significativa decisión que tomó River para el viaje a Mendoza 

Todavía retumba en el aire aquel “Muñeeeco, Muñeeeco” que estremeció al Monumental y quedó vibrando en la memoria colectiva. El final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de Riveraún es demasiado reciente como para que el paisaje del mundo CARP haya vuelto a ordenarse. En pleno proceso de transición, con la urgencia de recuperar regularidad y a la espera de la inminente llegada de Eduardo Coudet, el club tomó una decisión de peso de cara al duelo ante Independiente Rivadavia: todo el plantel viajará a Mendoza.

Sí, todos. Tanto los que estarán a disposición para jugar como los lesionados -Franco Armani, Juanfer Quintero, Germán Pezzella y Maxi Meza- subirán al avión que este domingo partirá rumbo a Mendoza . La única salvedad es Juan Portillo, quien fue operado recientemente de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y permanece en reposo domiciliario por indicación médica. El gesto, cargado de simbolismo, transmite un mensaje claro: ante un contexto adverso, el equipo busca mostrarse unido y empezar a dar respuestas dentro del campo.

Marcelo Escudero con el plantel en el Camp. Prensa River. Marcelo Escudero con el plantel en el Camp. Prensa River.

Con la unidad como premisa, River asume que es tiempo de enviar un mensaje puertas adentro y hacia afuera. Necesita reencontrarse con el triunfo para ratificar lo hecho ante Banfield y empezar a escalar posiciones después de las caídas frente a Tigre, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

En ese contexto, Marcelo Escudero irá en busca de su primera victoria al frente del primer equipo -tras el 0-0 ante Unión de Santa Fe en su anterior interinato- y mantendría el mismo once que viene de ganar, un gesto de confianza hacia una estructura que dejó señales positivas. A diferencia de aquella experiencia en 2024, cuando sorprendió en Santa Fe con el debut del volante ofensivo Santiago Lencina, el Pichi optaría ahora por sostener la base y afianzar una idea que necesita estabilidad en medio del recambio.

Marcelo Escudero como DT de River. Foto: Prensa River Marcelo Escudero como DT de River. Foto: Prensa River

Sobre esa base y con la intención de sostener lo que funcionó, todo indica que repetirá el mismo once que superó a Banfield, un equipo con nueve de los once surgidos del club y con la decisión de seguir dándoles rodaje a juveniles como Joaquín Freitas, quien viene de convertir su primer gol en Primera y atraviesa un momento de confianza. La apuesta es clara: continuidad y protagonismo para los pibes.

Freitas convirtió su primer gol en River (Prensa River). Freitas convirtió su primer gol en River (Prensa River).

La única modificación podría darse en el lateral izquierdo, donde se perfila el ingreso de Marcos Acuña por Facundo González. Con Franco Armani aún en recuperación de su tendinitis, Santiago Beltrán seguirá en el arco, mientras que Lautaro Rivero se mantendría por encima de Paulo Díaz en la consideración defensiva. En la mitad de la cancha, Castaño y Vera son fijas en el eje, y del medio hacia adelante dejaron buenas sensaciones Galván, Subiabre, Sebastián Driussi y Freitas. En ese contexto, la única variante adicional podría surgir si Escudero decide resignar un delantero para fortalecer la zona de volantes.

En definitiva, River viajará a Mendoza con la convicción de que, en tiempos de transición, los gestos también juegan su partido. Entre un fin de ciclo todavía fresco y la expectativa por lo que vendrá, el equipo buscará que la unidad se traduzca en resultados. Porque más allá de los nombres y de los matices tácticos, lo que está en juego es algo más profundo: recuperar confianza, reencontrar identidad y empezar a escribir el primer capítulo de una nueva etapa.

Di Carlo con Escudero en el Camp. Foto: prensa River. Di Carlo con Escudero en el Camp. Foto: prensa River.

