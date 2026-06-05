​La Selección y su preparación: Messi hizo un ratito de fútbol, más pruebas y tres dudas para enfrentar a Honduras 

Un día más. Pero también uno menos. El countdown no deja de correr y Lionel Scaloni aprovecha cada segundo: el DT de la Selección Argentina sabe que antes del estreno ante Argelia habrá dos amistosos. Uno de ellos, mañana ante Honduras en el Kyle Field de Texas; el segundo se disputará en Alabama el martes ante Islandia.

Testeos que le permitirán al cuerpo técnico estudiar variantes mientras se ponen a punto los tocados y/o los futbolistas que ya están OK pero requieren de un poco más de tiempo para llegar a punto al 16 de junio. Una prueba que Lionel Messi verá desde afuera, como espectador, mientras sigue con su acondicionamiento para la sexta Copa, pero este jueves Leo dejó buenas sensaciones en la práctica.

Y en eso está, Scaloni, quien este jueves continuó probando y mantiene tres dudas de cara al primer ensayo. Una de ellas, en el arco: la pulseada se mantiene entre Juan Musso y Gerónimo Rulli -algo que se terminará de decidir el viernes- para cubrir un puesto en el que Emiliano Martínez continúa en su puesta a punto.

Argentina, en pleno entrenamiento (Reuters/Denny Medley). Argentina, en pleno entrenamiento (Reuters/Denny Medley).

En tanto que otra de las decisiones que deberá tomar el entrenador es quién juega por la derecha: tanto Agustín Giay como Nicolás Capaldo fueron parte de los trabajos tácticos que el CT realizó Scaloni en el Compass Center de Kansas. Algo similar ocurrió con el acompañante de Lautaro Martínez: en la primera repartija de pecheras el que saltó de arranque fue Giuliano Simeone (más vertical y atlético, capaz de romper), mientras que el miércoles pasado con la túnica futbolera violeta estuvo José Manuel López (ariete con facilidades para jugar detrás del 9).

Dos delanteros de características diferentes que, por lógica, determinarán la morfología táctica de Argentina ante los centroamericanos.

Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Argentina Training – Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. – June 3, 2026

Argentina players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Argentina Training – Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. – June 3, 2026Argentina players during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley

El resto de la distribución está bastante definida. Con Lisandro Martínez reapareciendo en la zaga en lugar de Cuti Romero. Con el medio bastante definido ( De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada) y con el lateral izquierdo en potestad de Nico Tagliafico. Siempre con chances de rotación para que diferentes opciones para cada puesto tengan roce antes del arranque del torneo.

Asi las cosas, Scaloni ya va craneando variantes a la par que las exigencias de los entrenamientos le permiten conocer cuál es el punto en el que está cada una de sus opciones. Todo avanza. Como un reloj que no deja de correr para que comience la cita que ilusiona a todos los argentinos.

Una de las muy buenas noticias del jueves fue que Leo Messi hizo un trabajo de fútbol reducido con sus compañeros. Es la primera vez desde que está en Kansas City que el 10 se mueve junto al grupo y intensifica sus movimientos en un ejercicio colectivo.

“La entrada en calor tuvo sus dos partes: la primera en el gimnasio trabajando tren superior y tren inferior y la segunda en cancha, con varios rondos. Pasado el bloque inicial, Lionel Scaloni, diagramó tres labores futbolísticas enfocadas en recuperación post pérdida, circulación continua de balón, presión y finalización del ataque”, dice el parte de AFA. Justamente en uno de esos bloques de fútbol se sumó el 10 para tirar un poco de magia.

Esta participación en el entrenamiento estaba prevista en el cronograma. Nadie quiere apurarse ni mucho menos. La idea es llevarlo de a poco y que sigue mejorando de la inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el 24 de mayo, en un partido del Inter Miami por MLS.

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