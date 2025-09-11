​La Selección perderá el primer puesto del ranking FIFA 

La derrota de la Argentina ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no sólo decretó la novena derrota de Lionel Scaloni al frente del combinado nacional, sino que además bajó a la Selección del primer puesto del ranking mundial FIFA que perderá a manos de España en el corte previsto para dentro de una semana.

La Argentina ostentaba ese puesto del ranking desde abril de 2023. Pero el traspié del martes por la noche en Guayaquil la hará caer incluso hasta al tercer lugar, detrás de Francia. De todas maneras, todas estas especulaciones recién se oficializarán el próximo miércoles 17 de septiembre, cuando el corte del ranking sea efectivo y se sumen los puntos obtenidos en esta ventana de Eliminatorias.

De todas maneras, todavía queda una oportunidad para recuperar ese primer lugar y es la ventana de amistosos de octubre. Si bien los europeos podrán sumar más puntos porque los partidos por Eliminatorias son más valiosos, si acaso no lograran victorias, Argentina tendrá los partidos ante Venezuela y Puerto Rico para volver a ubicarse en la cima del ranking.

Pese a haber perdido el liderazgo en el ranking FIFA, la Selección argentina podría salvarse de una maldición que está directamente relacionada con los Mundiales y es que ninguna selección que haya llegado como número 1 del ranking FIFA, que se empezó a usar en 1992, logró consagrarse campeona en un Mundial.