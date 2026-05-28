​La Selección, los sponsors y el agradecimiento de Scaloni 

A dos semanas del arranque del Mundial y a 20 días del estreno oficial de la Selección Argentina frente Argelia en Kansas, Lionel Scaloni fue parte del AFA Sponsors Day, un evento dedicado a reforzar el vínculo entre el seleccionado argentino y los más de 100 auspiciantes que acompañan a Messi y compañía en la previa del arranque de un nuevo Mundial en el que la Scaloneta intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Scaloni le agradeció a los sponsors en la previa del Mundial y habló sobre la lista: “Imaginamos la ansiedad”

En la previa de dar a conocer la lista de convocados que viajarán a los Estados Unidos, México y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina habló con los sponsors que serán parte de la aventura de la Scaloneta en Norteamérica en lo que será el último Mundial de Lionel Messi.

Scaloni en el encuentros con auspiciantes de AFA. (Prensa AFA) Scaloni en el encuentros con auspiciantes de AFA. (Prensa AFA)

En dicho ámbito, en donde fue acompañado por Pablo Aimar, Roberto Ayala, Claudio Tapia y Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino, el entrenador albiceleste confesó que se encuentran afilando los últimos detalles de una nómina que se daría a conocer en los próximos días.

“Antes que nada agradecerles a todos, estamos en los momentos finales de decidir la lista. Agradecerle a los sponsors por la confianza y por el esfuerzo que hacen por acompañar a la Selección. Son momentos importantes para nosotros porque estamos terminando de definir la lista que todo el mundo esta esperando”, dijo el técnico argentino en primera instancia.

“No sabemos los 26 nombres”

“Queremos hilar fino y, como siempre decimos, pensar en lo mejor para el equipo. Habrá momentos en los que uno estará más contento que otro, porque son momentos tristes para algunos y contentos para otros . No sabemos los 26 nombres, imaginamos la ansiedad que hay porque queda poco. Esperemos que los que elijamos estén hasta el final y sino veremos”, cerró el entrenador del seleccionado argentino.

Scaloni en el encuentros con auspiciantes de AFA. (Prensa AFA) Scaloni en el encuentros con auspiciantes de AFA. (Prensa AFA)

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