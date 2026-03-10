​La Selección Femenina ya se prepara en Estambul para el debut en el Premundial 

Con el Bósforo como testigo y una ciudad que respira historia, la Selección Argentina Femenina ya se encuentra en Estambul para afrontar el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2026. El conjunto nacional afrontará en la ciudad turca un exigente certamen que reunirá a seis seleccionados, una cita que se extenderá del 11 al 17 de marzo.

Con cerca de 15 millones de habitantes, Estambul es considerada la ciudad más poblada de Europa y una de las más grandes del planeta. Además, posee una particularidad única al ser la única urbe del mundo asentada sobre dos continentes, como son Europa y Asia.

La Mayor arribó a Turquía luego de completar una semana de trabajos en Madrid, con una concentración destinada a intensificar la preparación física y ajustar detalles tácticos. También se sumaron las jugadoras que se desempeñan en ligas europeas, lo que permitió trabajar con el plantel completo antes del inicio de la competencia.

El debut de la Selección será el miércoles 11 frente a Australia, desde las 8.30 (hora argentina) y con transmisión por Courtside 1891. Al día siguiente se enfrentará al seleccionado anfitrión a partir de las 14.30. Tras una jornada de descanso el viernes, el equipo volverá a la cancha el sábado 14 ante Canadá (11.30). La agenda continuará el domingo con el cruce frente a Hungría a las 8.30, mientras que el cierre será el martes 17 contra Japón, nuevamente a las 8.30.

El cronograma de la Selección. (Foto: @cabboficial) El cronograma de la Selección. (Foto: @cabboficial)

El plantel de la Selección femenina para el Premundial

#4 Amaiquen Siciliano | Azul Marino Mallorca (España)

#5 Florencia Martínez | Unión Florida

#6 Laila Raviolo | Independiente Neuquén

#7 Diana Cabrera | Celta (España)

#9 Julieta Mungo | FNB Ardoi (España)

#10 Agostina Burani | Obras Sanitarias

#11 Melisa Gretter | CAB Estepona (España)

#13 Candela Gentinetta | Obras Sanitarias

#14 Florencia Chagas | Obras Sanitarias

#20 Macarena D´Urso | Club Deportivo La Salle (España)

#19 Delfina Saravia | Unión Florida

#23 Victoria Gauna | Al – Cazares Caceres (España)

La agenda del equipo nacional

11/03 | Argentina vs. Australia | 8.30

12/03 | Argentina vs. Turquía | 14.30

13/03 | Día de descanso

14/03 | Argentina vs. Canadá | 11.30

15/03 | Argentina vs. Hungría | 8.30

16/03 | Día de descanso

17/03 | Argentina vs. Japón | 8.30

​