​La selección europea que enfrentará Argentina en la previa del Mundial 

Está por comenzar una nueva Copa del Mundo y hay que prepararse. Sin dudas, la previa es fundamental. Pero entre cancelaciones, falta de rivales y una agenda apretada, todo se vuelve más complejo.

En medio de las especulaciones sobre los amistosos de cara al Mundial, Lionel Scaloni confirmó uno : la Selección Argentina jugará en junio ante Serbia. ¿El otro? Aún está por definirse.

Scaloni en conferencia de prensa. (Foto: Agustin Marcarian). Scaloni en conferencia de prensa. (Foto: Agustin Marcarian).

“Estamos planificando lo que viene. Tengo entendido que uno de los amistosos de junio va a ser contra Serbia“, explicó el DT. Además, contó que la negociación fue más sencilla de lo habitual gracias a la presencia de Claudio Arzeno dentro del cuerpo técnico como asistente. Además, el seleccionado europeo se medirá este viernes ante España en otro amistoso.

Más allá del rival, el partido tiene un valor simbólico importante: Serbia será la primera selección europea que el equipo de Scaloni enfrentará tras consagrarse en el Mundial 2022 y en la previa de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos. Incluso, de no concretarse, hubiera marcado un hecho inédito en la preparación del seleccionado argentino.

Video: ESPN.

El primer rival europeo desde Qatar

La consagración de la Selección Argentina ante Francia en Qatar 2022 es, sin dudas, histórica. Por el rival, por el contexto y por la tercera estrella. Pero también dejó un dato que hoy cobra relevancia: fue la última vez que el equipo de Lionel Scaloni enfrentó a una selección europea.

Desde entonces, pasaron 35 partidos entre Copa América, amistosos y Eliminatorias Sudamericanas. En ese lapso, Argentina jugó 24 encuentros ante selecciones de Conmebol, ocho frente a equipos de Concacaf, uno contra un combinado africano (Angola), uno de Asia (Indonesia) y uno ante un rival de Oceanía, Australia.

La Selección se entrena para los amistosos contra Mauritania y Zambia. (Foto: Agustin Marcarian). La Selección se entrena para los amistosos contra Mauritania y Zambia. (Foto: Agustin Marcarian).

¿Cómo es la preparación de cara al Mundial?

El Mundial está cerca. Muy. Y la preparación es clave. Por eso, además de los amistosos ya confirmados ante Mauritania y Zambia, quedan dos compromisos pendientes en junio: uno frente a Serbia y otro rival que todavía no está definido.

En ese contexto, Scaloni tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva. La planificación incluye que, en esos días, los jugadores viajen a Kansas, donde concentrarán y disputarán los amistosos previos a la cita mundialista.

Ante la pregunta de Nicolás Berardo para Olé, el DT de la Selección se refirió a la presencia de Leo en la Copa del Mundo.