​La Selección de básquet sumó una derrota con bronca ante Dominicana 

En un final caliente, que terminó con una mini gresca en la mitad de la cancha entre casi todos los jugadores que por suerte resultó sofocada con rapidez, la Selección Argentina de básquetbol perdió su invicto en la Americup al caer 84-83 en tiempo suplementario. Ahora, el conjunto de Pablo Prigioni buscará su clasificación este lunes ante Cololmbia a partir de las 18.15.

El conjunto argentino manejó el marcador durante casi todo el desarrollo, pero Dominicana le tiró el poderío físico en el último cuarto y llegó a la etapa decisiva en ventaja. Sin embargo, los aciertos lejanos de Corbalán y Vildoza dejaron a la Selección con la chance de ganar el partido en la última acción, pero el base no pudo tirar cómodo y se fueron a suplementario. Allí de nuevo llegaron a un cierre apretado, pero con Dominicana en ventaja con 16 segundos. Primero Brussino no pudo en un intento de bandeja y luego Vildoza falló el triple de la victoria.

Con la bronca del resultado y algunas cargadas dominicanas, el final estuvo cerca de convertirse en un bochorno, aunque la trifulca generalizada se frenó pronto por los más tranquilos.

En el resumen, el goleador argentino resultó Corbalán, con 20 puntos, mientras que Vildoza aportó 16 puntos y entregó 10 asistencias. En tanto, Francisco Caffaro se destacó con 16 puntos y cinco rebotes. Para los dominicanos, el máximo anotador resultó David Jones con 20 puntos.