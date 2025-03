​La Selección con el plantel completo y el equipo a confirmar 

Con los veintiseis jugadores convocados a disposición del director técnico, Lionel Scaloni, la Selección Argentina hizo su segunda práctica de cara al partido del viernes ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas que será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benitez. La actividad de tono distendido en el Complejo Lionel Messi de Ezeiza estuvo abierta a la prensa sólo en el primer cuarto de hora sin que haya podido entreverse cual será la formación del equipo tras la baja por lesión de su capitán y figura máxima que permanecerá recuperándose en Miami.

La práctica de este miércoles por la tarde a puertas cerradas seguramente entregará mayores indicios. Pero deberá suceder algo inesperado como una lesión o una decisión táctica repentina de Scaloni como para que no inicien el juego “Dibu” Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico: De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Nicolás González, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

De ser así, el esquema pasaría del 4-3-1-2 que se dispone cada vez que juega Messi a un 4-4-2 con “Nico” González como volante o extremo por la izquierda y Julián Alvarez suelto por detrás de Lautaro Martínez. La preocupación del cuerpo técnico pasa porque Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, acumulan una tarjeta amarilla y de ser amonestados en Montevideo, se perderán el duelo ante Brasil del martes 25 en el estadio Monumental.

El jueves, luego de la última práctica y la conferencia de prensa de Scaloni, la comitiva argentina viajará a Montevideo para aguardar el partido del viernes, tras el cual inmediatamente estará retornando a Buenos Aires para descansar en el predio de Ezeiza. Quienes no hayan acumulado minutos o hayan jugado poco frente a los uruguayos, participarán del amistoso solidario ante la Sub 20. Por lo que se descarta que los titulares harán acto de presencia, pero no tendrán minutos contra el seleccionado que dirige Diego Placente.