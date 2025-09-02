​La Selección Argentina empezó a moverse para el último partido de Messi    

Lionel Messi llegó a primera hora de esta tarde al país en su avión particular y de inmediato se incorporó al seleccionado argentino que se prepara para jugar la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de los campeones del mundo y bicampeones de América arribó alrededor de las 15:15 al aeropuerto internacional de Ezeiza, firmó autógrafos y se sacó algunas fotos con sus admiradores y, desde allí mismo, una camioneta lo llevó al complejo de la AFA que lleva su nombre donde participó del entrenamiento a puertas cerradas que dio comienzo a las 18.

La práctica, de características muy livianas, sirvió para que Messi y Rodrigo De Paul estiraran las piernas tras haber perdido el domingo por la noche por 3 a 0 la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders. Al cabo de ese partido, los dos jugadores se tomaron un vuelo directo desde Seattle rumbo a Ezeiza, acompañados por la familia del capitán de la Selección, quienes estarán junto a él este jueves en su último partido en el país por las Eliminatorias ante Venezuela. Rodeado por su esposa, sus tres hijos, sus padres y sus hermanos, Messi prevé vivir un momento muy emotivo antes, durante y después del encuentro que dará comienzo a las 20:30.

Incluso para la previa del partido, habrá una grilla de tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio. Anuncian a La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano por lo que se recomienda que el publico ingrese al Monumental por lo menos dos horas antes del juego. La web de AFA no informa de algún tipo de reconocimiento especial a Messi por jugar su último partido oficial en el país, pero se estima que la casa madre del fútbol no dejará pasar la oportunidad de homenajear a su jugador emblema.

Por su parte, Julian Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada (todos del Atlético de Madrid), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham Hotspur), Claudio Echeverri y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) ya están en el país desde la mañana del domingo luego de sus compromisos con sus equipos en sus respectivas ligas y a primera hora de este lunes lo hicieron Alan Varela (Porto) y Julio Soler (Bournemouth). “Estoy muy feliz y contento de poder estar acá. Es un sueño. Voy a disfrutar al máximo todo el tiempo y a dar lo mejor de mí“, dijo Varela quien recibió su primera citación a la Selección mayor.

Por su parte, Soler, lateral izquierdo surgido en Lanús, reconoció que “no esperaba” el mensaje de Scaloni y dijo que “estaba esperando mucho esta oportunidad” y que “es un sueño” estar cerca de Messi. “Es difícil verlo a los ojos porque te impacta su figura”, expresó el lateral exLanús.El resto de los futbolistas arribará en la mañana de este martes y se prevé que el técnico Lionel Scaloni dispondrá de la totalidad del plantel para el entrenamiento de la tarde en el que quizás pueda tenerse alguna idea de la formación del equipo.

Luego del partido con Venezuela, que se jugará llegar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia (está en zona de repechaje con 18 puntos y necesita ganar los dos partidos de esta ventana), la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias el martes 9 ante Ecuador en Guayaquil. En octubre volverá a juntarse para una gira promocional por los Estados Unidos en la que jugará de nuevo con los venezolanos en el Soldier Field de Chicago y enfrentará a un combinado de la liga puertorriqueña en Nueva York.