​La Selección Argentina de vóley debutó con una derrota ante Serbia en la VNL 

La Selección Argentina de vóley arrancó este miércoles su camino en la Week 1 de la Volleyball Nations League (VNL) en Brasilia frente a Serbia con una derrota por 3-1, con parciales de 25-23, 25-20, 25-27 y 26-24. Tendrá revancha rápidamente ya que este viernes enfrentará a Irán en su segundo compromiso del certamen.

En 2025, el seleccionado que entonces dirigía Marcelo Méndez utilizó el torneo como preparación para la Copa del Mundo (cayó en octavos ante Italia) y cerró su participación con un récord de seis victorias y seis derrotas. Ese registro lo dejó 12° en la Etapa Preliminar, sin acceso a los cuartos de final.

La mejor actuación argentina en la VNL fue el quinto puesto conseguido en 2023. Además, alcanzó los cuartos de final en 2019 y 2024, mientras que su peor ubicación fue el 14° lugar en 2018. En 2021 y 2022 finalizó noveno.

Los jugadores argentinos escuchan el Himno Nacional en la previa del debut ante Serbia en la VNL.

(Prensa FEVA). Los jugadores argentinos escuchan el Himno Nacional en la previa del debut ante Serbia en la VNL.(Prensa FEVA).

Así fue la derrota de Argentina ante Serbia en el debut de la VNL

En el comienzo del partido, Serbia tomó una ventaja de 8-6 con una buena presión desde el servicio, pero enseguida Vicentín lastimó con su saque y Argentina lo dio vuelta para ponerse 12-11. Con buen volumen de juego, los dirigidos por Dileo ampliaron la diferencia hasta el 15-12. Sin embargo, Serbia reaccionó de la mano de su bloqueo, volvió a emparejar el desarrollo y, finalmente, un buen saque le permitió quedarse con el primer set por 25-23.

El segundo capítulo tuvo a Serbia como dominador desde el inicio. Con mayor potencia en ataque, el conjunto europeo se adelantó 8- 5 y luego amplió la diferencia a 13-9 ante una Argentina a la que le costó encontrar eficacia en la definición. Dileo movió el banco con los ingresos de Armoa, Díaz y Ramos, pero un pasaje impreciso alejó aún más a Serbia, que se escapó 16-10. Con algunas apariciones de Díaz y Armoa, la Selección logró acercarse hasta el 18-21, aunque no fue suficiente y los europeos se llevaron el parcial por 25-20.

En el tercer set, Serbia volvió a sacar ventajas rápidas (8-5) y Argentina otra vez tuvo que correr de atrás. La Selección redujo la diferencia hasta el 11-12 e igualó el marcador en 13 gracias a un gran bloqueo de Vicentín. Más tarde, en un desarrollo mucho más equilibrado, los argentinos levantaron dos match points en contra y, con un bloqueo de Ramos y una contra de Díaz, descontaron al imponerse por 27-25.

Serbia comenzó mejor el cuarto parcial y se adelantó 8-6, ventaja que sostuvo hasta el 13-10 gracias a una leve supremacía en ataque. Sin embargo, Argentina reaccionó y en el tramo final un ace de Armoa estableció la igualdad en 20. En otro desenlace muy parejo, el conjunto europeo hizo valer nuevamente su bloqueo para quedarse con el set por 26-24 y sellar la victoria por 3-1.

La Selección Argentina de vóley tendrá revancha este viernes ante Irán por el seugndo duelo de la VNL en Brasilia. (@Voley_FeVA) La Selección Argentina de vóley tendrá revancha este viernes ante Irán por el seugndo duelo de la VNL en Brasilia. (@Voley_FeVA)

Así sigue la agenda de la Selección Argentina en la Week 1 de la VNL en Brasilia

Irán | 12 de junio a las 20

Bulgaria | 13 de junio a las 15.30

Brasil | 14 de junio a las 18

Nota en construcción…

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