​La sanción a Deportivo Madryn por los incidentes en la final: multa mínima 

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió la sanción de Deportivo Madryn por los incidentes que provocaron sus hinchas en la final de la Primera Nacional contra Estudiantes de Río Cuarto, situación que forzó al árbitro Facundo Tello a suspender el partido. Fue una multa de 300 entradas. Y argumenta que se basa en lo que marcan los Artículos 5 y 7 del Código Disciplinario.

Es el resultado final del expediente 98464, que inicialmente había resuelto dar por finalizado el partido con el resultado 1 a 1, el vigente tras la determinación de Tello. Recordar: los cordobeses habían ganado 2 a 0 en la ida.

¿Cuál es el monto que debería pagar la dirigencia del club de la provincia de Chubut? En el Boletín Oficial N.º 6781 (octubre de 2025), el valor de la entrada general para la Primera Nacional se ha fijado en 24.000 pesos. Por lo tanto, hay que calcular 7.200.000 pesos de multa. Algo mínimo.

El Artículo 5 dispone sanciones según se trate de a) personas físicas y jurídicas, b) solo personas físicas y c) asociaciones civiles. La multa solo se contempla en el primer apartado. Por lo tanto, el Tribunal consideró que la responsabilidad incluía a los hinchas y el club.

La suspensión del partido

Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, es un dirigente muy cercano al titular de la AFA, Claudio Tapia. Incluso, el estadio del club fue evaluado por la Conmebol para disputar una competencia femenina, pero no fue autorizado por la entidad con sede en Paraguay.

