​La sanción a Cerro Porteño por la violencia en el clásico paraguayo 

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) necesitó apenas 48 horas para sancionar a Cerro Porteño por los incidentes entre sus hinchas y la policía durante el clásico ante Olimpia, suspendido el último domingo: jugará los dos próximos partidos sin público en los estadios.

Los episodios de violencia en el estadio Defensores del Chaco dejaron al menos 72 heridos, según la información oficial. Las imágenes habían resultado contundentes. Incluso, los barras exhibieron un escudo que le habían arrebatados a uno de los policías.

El Tribunal Disciplinario de la organización dispuso “provisionalmente” que el Ciclón de Barrio Obrero dispute dos fechas de cualquier torneo organizado por la APF “a puertas cerradas, sin público”, tanto en condición de local como de visitante.

Así, Cerro Porteño jugará sin su gente durante la fecha 18 del Torneo Apertura cuando enfrente el 24 de abril próximo a Sportivo Ameliano y en la jornada 19 ante Recoleta, el 2 de mayo.

Esto se difundió un día después del reclamo del presidente del país, Santiago Peña, quien exigió “medidas ejemplares” contra los responsables, además de comunicar que se lo había exigido al Ministerio del Interior.

La Fiscalía de Paraguay pidió este martes la prisión preventiva de seis hinchas a los que acusó por presunta perturbación de la paz pública y resistencia.

Puede haber más sanciones

De todas maneras, el expediente disciplinario no está cerrado. La APF les dio traslado a los clubes de los informes arbitrales y administrativos para que presenten sus descargos. Los dos clubes tienen 72 horas para presentar la identidad de los hinchas responsables. Así que la posibilidad de potenciar el castigo está vigente.

La violencia en el clásico (EFE/ Derlis Martínez). La violencia en el clásico (EFE/ Derlis Martínez).

La violencia en el clásico (EFE/ Derlis Martínez). La violencia en el clásico (EFE/ Derlis Martínez).

La violencia

Según el informe policial, la violencia provocó al menos 11 agentes con lesiones de diversa consideración. En dos hospitales de la ciudad fueron atendidos 61 espectadores heridos, entre ellos cinco por arma de fuego.

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