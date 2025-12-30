​La respuesta de Guillermo Tofoni al comunicado de la AFA 

Luego del extenso comunicado difundido por la AFA, en el que la entidad rechazó las denuncias periodísticas sobre presuntos movimientos irregulares de dinero en el exterior y apuntó de manera directa contra Guillermo Tofoni, el empresario respondió públicamente a través de sus rede para desmentir varios de los ejes centrales del descargo emitido desde la calle Viamonte.

En primer lugar, Tofoni (el agente que hasta hace unos años organizaba los amistosos de la Selección) negó haber iniciado acciones judiciales en los Estados Unidos contra la AFA o contra la empresa TourProdenter LLC, tal como sostuvo la entidad presidida por Claudio Tapia. Según afirmó en el posteo, tras una “verificación exhaustiva de los registros judiciales federales y estatales de los Estados Unidos”, no existe —ni existió— ninguna demanda, denuncia, querella o proceso judicial iniciado por él en tribunales del Estado de Florida ni en ninguna otra jurisdicción estadounidense.

“No existe número de caso, expediente, resolución, archivo ni intervención de tribunal alguno en ese sentido”, sostuvo el empresario, y agregó que “ninguna corte federal de Estados Unidos (sistema PACER) ni corte estatal de Florida registra actuaciones vinculadas a Guillermo Tofoni en contra de la AFA o TourProdenter LLC”. En ese marco, concluyó que la afirmación difundida por la AFA “no se corresponde con la realidad documental ni con los registros oficiales disponibles”.

Tofoni aclaró además que el único litigio judicial que mantiene con la AFA se tramita en la Argentina y está vinculado al presunto incumplimiento de un contrato vigente para la organización de partidos amistosos de la Selección Nacional. “Para este caso, se revisará toda la evidencia disponible, tanto a nivel nacional como internacional”, indicó.

En otro tramo de su descargo, el empresario cuestionó el carácter institucional del comunicado de la AFA al señalar que no se trató de una opinión, sino de la atribución de un hecho concreto y verificable que, según sostiene, es inexistente. “ Cuando una institución afirma un hecho inexistente, se configura una inexactitud objetivamente comprobable, que puede inducir a error a la opinión pública y que afecta la reputación de la persona involucrada”, expresó.

Tofoni fundamentó su posición en el principio de veracidad en la comunicación institucional, al remarcar que las entidades de relevancia pública “tienen el deber jurídico y ético de comunicar información veraz, especialmente cuando se refieren a supuestas actuaciones judiciales”. En ese sentido, recordó que el ordenamiento jurídico argentino protege el honor y la reputación frente a afirmaciones falsas, aunque aclaró que no atribuye intencionalidad a la AFA.

En el tramo final del comunicado, el empresario reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto institucional, y solicitó de manera expresa una rectificación. “En aras de preservar la claridad informativa y evitar confusiones en la opinión pública , se invita respetuosamente a la AFA a revisar y rectificar la información difundida, conforme a los principios de veracidad y responsabilidad institucional”, señaló.

Finalmente, manifestó su disposición al diálogo constructivo y a la cooperación institucional, al considerar que “la transparencia y la buena fe son pilares esenciales para el fortalecimiento del fútbol argentino y de sus instituciones”.

“La verdad es un valor esencial. La comunicación responsable es un deber compartido”, concluye el comunicado firmado por Guillermo Tofoni,.

El comunicado de AFA

Ante la publicación, en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino.

Ante ello, corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna.

Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China. En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos.

En ese contexto, tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC.

De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho.

Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como “investigaciones”, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios.

Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción, que lleva nueve años al frente de la Institución.

La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas -una empresa extranjera y una asociación civil- plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos.

Por todo lo expuesto, la Asociación del Fútbol Argentino invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares.

La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo.

¿De qué trata la investigación sobre desvío de fondos?

De acuerdo a una investigación que se publicó el domingo en la Nación, desde la AFA se habrían desviado US$42 millones a través de una maniobra financiera en la que se utilizó una empresa intermediaria creada en Estados Unidos y cuatro sociedades “fantasma” en Miami.