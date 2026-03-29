​La reconfiguración que puede venirse entre los centrales de River 

A pesar de que River apenas recibió un gol (ante Huracán) en los tres partidos que lleva Eduardo Coudet como entrenador del equipo, el Chacho acaba de sumar aTobías Ramírez, un refuerzo que le permitirá potenciar la competencia entre los zagueros. Además, en pocos días el deté podrá contar con el regreso del campeón del mundo Germán Pezzella. De esta manera, la dupla de centrales Lucas Martínez Quarta-Lautaro Rivero tendrá una competencia mucho más fuerte que la actual, solamente con Paulo Díaz como peso pesado.

Tanto el Chino como el juvenil Rivero levantaron su rendimiento desde la llegada de Coudet para suceder a Marcelo Gallardo. De hecho, ambos ocuparon la zaga de River en nueve de los 12 partidos oficiales de este 2026 (el defensor de 29 años ex Fiorentina jugó todos los encuentros) y hasta recuperaron su lugar en la consideración de Lionel Scaloni para la lista del Mundial: Martínez Quarta fue convocado para esta fecha FIFA por la baja de Leonardo Balerdi y Rivero sigue en la órbita del DT de la Selección, quien hizo debutar al zurdo de la cantera de Núñez en la Mayor en el amistoso contra Puerto Rico de octubre de 2025.

Hasta el momento, la única opción de jerarquía que tenía disponible Coudet era Paulo Díaz, quien continúa sin poder recuperar su nivel de selección luego de haber sido desplazado del plantel por Gallardo y de ganarse la chance de volver al equipo por el bajo rendimiento general de la última línea. Sin embargo, el chileno apenas sumó 14 minutos en los tres partidos que dirigió Coudet por la reiterada decisión del entrenador de armar una defensa con tres centrales y dos laterales en los minutos finales de cada encuentro.

Coudet, durante un entrenamiento en el Camp con los defensores (Prensa River). Coudet, durante un entrenamiento en el Camp con los defensores (Prensa River).

El refuerzo de Tobías Ramírez

El zaguero diestro de 19 años que River acordó comprarle a Argentinos en u$s 3,5 millones por el 80% del pase y que se sumará a los entrenamientos con el plantel del Chacho seguramente este martes, cuando el grupo retome el trabajo tras el domingo y lunes de descanso posterior a la mini pretemporada en Cardales, será una alternativa valiosa para el deté para reforzar esa zona en una etapa crucial del semestre: la etapa final del Apertura, con el superclásico en el Monumental incluido, y el comienzo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tobías Ramírez en el Mundial Sub 20 de Chile (EFE/ Osvaldo Villarroel). Tobías Ramírez en el Mundial Sub 20 de Chile (EFE/ Osvaldo Villarroel).

Con este nuevo panorama, a Rivero se le presenta el nuevo desafío de sostenerse en el puesto de segundo central, pero con la ventaja que le brinda seguir siendo el único zurdo para cumplir esa función, ya que el otro futbolista con ese perfil es el juvenil Facundo González, sin minutos con Coudet y otra vez en la Reserva: el zurdo de 19 años suma cuatro partidos en el torneo Proyección Apertura. En tanto, Ulises Giménez también retornó al equipo de Marcelo Escudero pese a mantenerse en el planteo del Chacho y el ex Talleres Juan Carlos Portillo recién podría volver a jugar a fin de año debido a la rotura de ligamentos que sufrió en febrero.

Rivero en acción en Cardales (Prensa River). Rivero en acción en Cardales (Prensa River).

El regreso de Pezzella

El defensor campeón del mundo ya está recuperado de la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y ya se entrena a la par del plantel, aunque todavía se está poniendo a punto con intensos ensayos de fútbol para regresar a la competencia oficial con ritmo de juego tras más de siete meses de inactividad. Por lo tanto, Pezzella estaría en condiciones de volver a la cancha en el tramo final de un abril repleto de partidos.

El saludo de Germán Pezzella con Coudet en la presentación del DT al plantel (Prensa River). El saludo de Germán Pezzella con Coudet en la presentación del DT al plantel (Prensa River).

El sueño de Otamendi después del Mundial

Nicolás Otamendi aparece nuevamente en el horizonte de River para el próximo mercado de pases, que será después de la Copa del Mundo. Y, en este caso, con más fuerza que en ocasiones anteriores porque el defensor de la Selección y referente del Benfica ya recibió un guiño público del vice del CARP Ignacio Villarroel y el propio campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció que tras la competencia en Estados Unidos, México y Canadá “veremos”: el contrato del zaguero formado en Vélez en Portugal finaliza el 30 de junio.

Nico Otamendi en el entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza (Foto: Marcelo Carroll). Nico Otamendi en el entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza (Foto: Marcelo Carroll).

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