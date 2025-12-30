​La reacción de Verón tras la renovación de Eduardo Domínguez en Estudiantes 

En un diciembre soñado para los hinchas de Estudiantes, que terminan este 2025 con dos copas más para brindar, luego de la consagración en el Torneo Clausura y el Trofeo de campeones, los últimos días del mes y del año llegaron con otra gran noticia que también se festeja y con fuerza en el mundo Pincha: la renovación de Eduardo Domínguez, su DT. Y si hay alguien que también lo celebró con ganas fue Juan Sebastián Verón quien, tras confirmarse la noticia, reaccionó en sus redes sociales.

“Grande Edu, vamos por más”, escribió el presidente de Estudiantes en una historia de Instagram, que acompañó con una postal del entrenador, que ya acumula cinco títulos en el conjunto platense. Pese a lo mucho que se habló del vinculo entre la Brujita y el técnico, un vínculo que pareció quebrado durante muchos tramos de este año, Verón ya había manifestado su deseo de retener al entrenador luego de las dos consagraciones al hilo y finalmente se cumplió.

La noticia de la renovación por dos temporadas más es un alivio para el público pincharrata, que en los últimos días tuvo que convivir con el rumor de un supuesto interés de Flamengo por su DT. Afortunadamente, este mismo lunes en el que se anunció la renovación de Filipe Luis en el Mengao, también se festejó la continuidad del Barba en el Pincha.

Verón no fue el único dirigente que reaccionó en redes sociales tras la renovación de Domínguez. Mismo camino eligió Martín Gorostegui, vicepresidente de Estudiantes, quien también le dedicó un sentido posteo al DT: ” ¿Cómo no íbamos a seguir JUNTOS?

Eduardo Domínguez acordó su renovación con Estudiantes por dos años

Desde hace ya varios días que todas las luces están puestas en Eduardo Domínguez. Es que apenas terminada la competencia oficial para el campeón del fútbol argentino, la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón comenzó con las charlas para cerrar por dos años más al entrenador que ya sumó cinco títulos a las arcas pincharratas.

Así las cosas, las conversaciones fueron avanzando y tras varios días de idas y vueltas, el Barba continuará como DT del Pincha. Desde hace ya varios días la intención de la dirigencia era anunciarlo antes del 7 de enero cuando se inicie la pretemporada en el Country Club de City Bell. El vínculo incluye un aumento salarial, que fue uno de los ejes de discusión más importantes. De hecho, la primera propuesta de sueldo fue rechazada por el entrenador. Sin embargo, estas diferencias económicas fueron saldadas.

Los rumores de una posible salida

La confirmación de la continuidad de Eduardo Domínguez es la mejor noticia para los hinchas del Pincha antes de cerrar el 2025. Sobre todo luego de que el DT fuera uno de los nombres que sonó en Boca, donde la incertidumbre terminó de disiparse cuando se anunció la continuidad de Claudio Úbeda. También circularon rumores que vinculaban a Domínguez con el Flamengo de Brasil, algo que en realidad, según pudo averiguar Olé, carecía de sustento.

En este escenario, la renovación con E studiantes apareció como la opción más lógica para el futuro de Eduardo Domínguez. En el club que ya lleva más de 150 partidos, en los que consiguió ni más ni menos que cinco títulos, y con el desafío de la Copa Libertadores por delante.