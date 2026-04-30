​La queja que analiza Boca en Conmebol por la desagradable agresión de Cruzeiro a Bareiro que pasó inadvertida 

Si todavía sigue abierta la herida de la derrota ante Cruzeiro en Brasil es posiblemente más por los modos y por cómo se dio que por el 0-1 en sí. Dicho por los propios protagonistas, incluidos Leandro Paredes y Claudio Ubeda, en Boca se sintieron perjudicados por la actuación del árbitro Esteban Ostojich y también el VAR, responsables de la polémica expulsión de Adam Bareiro. Y casualmente ahora salieron a la luz unas imágenes de ese partido, en la que también participó el paraguayo y en la que quedó evidenciado un hecho totalmente desagradable.

¿Qué fue lo que pasó? La acción ocurrió a los 7 minutos del primer tiempo en una jugada contra la la línea lateral, entre los bancos de suplentes y la línea de fondo de Cruzeiro en ese momento. Allí se puede ver a Bareiro de espaldas aguantando la pelota ante Christian Cardoso, quien en medio de su afán por buscar la pelota le metió la mano en la cola al jugador de Boca de manera intencional. Desagradable.

Este hecho no solamente quedó registrado en las cámaras de la transmisión oficial, aunque en el momento pasó inadvertido, sino que además el propio Bareiro inmediatamente se fue encima del cuarto árbitro (Yender Herrera) para reclamarle por esta acción, si hasta le señaló con el dedo al futbolista de Cruzeiro que se lo había hecho. No pasó nada, ni tampoco el VAR intervino para revisar esa acción que reclamaba el delantero, que paradójicamente se iría expulsado con polémica en el final de la primera parte.

Sin dudas, si Ostojich hubiera visto esta acción el jugador de Cruzeiro tendría que haber visto la tarjeta roja, ya que según las reglas de la IFAB (International Football Association Board), el uso de gestos ofensivos, insultantes o abusivos, así como conductas violentas o indecentes, conlleva la expulsión inmediata.

LA QUEJA QUE ANALIZA BOCA ANTE LA CONMEBOL

Ahora bien, una cosa es que haya pasado inadvertido en el Estadio Mineirao y otra muy distinta es la postura que pueda tomar Boca a partir de la viralización de las imágenes. De hecho, desde el club no descartan que se pueda ir a la Conmebol con el video en la mano para presentar una queja formal por lo sucedido entre Bareiro y Cardoso, ya que se trato de una jugada antirreglamentaria y antideportiva.

Antes del final del PT, Ostojich le sacó una doble amarilla muy polémica a Bareiro y el paraguayo se fue expulsado (REUTER). Antes del final del PT, Ostojich le sacó una doble amarilla muy polémica a Bareiro y el paraguayo se fue expulsado (REUTER).

EL ANTECEDENTE QUE INVOLUCRA A RIQUELME

Curiosamente no es la primera vez que un jugador de Boca se ve involucrado en un tipo de acción como esta que ocurrió en Brasil. De hecho, lo mismo le pasó nada menos que a Juan Román Riquelme. Y lo más loco del caso es que al presidente de Boca también le sucedió un 28 de abril (misma fecha que ahora a Bareiro en Brasil), pero de 2002: Fabián Santa Cruz de Banfield, le metió el dedo en la cola al ídolo, que frenó el juego y le pegó una trompada, ocasionando la primera expulsión en su carrera.