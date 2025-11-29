​La primera confirmación oficial de Boca sobre el futuro de Úbeda 

La transición para el puesto de DT de Boca fue automática, y tan sensible que no permitió siquiera una presentación oficial. Luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, el cargo quedó en manos de Claudio Úbeda, tal como venía sucediendo desde hacía varias semanas. Y entre confirmaciones por lo bajo y la propia tranquilidad con la que se asumió el golpe, Sifón quedó afirmado incluso antes de que llegaran los resultados.

En ese contexto, la palabra de Marcelo Delgado este viernes resultó algo así como la oficialización de que el entrenador de Boca como el elegido para el puesto, aún ya con la certeza de que su lugar está más firme de lo que muchos hubieran pensado hasta no hace mucho.

“Después de lo que pasó con Miguel se optó por continuar con este cuerpo técnico. Tiene una gran relación con el plantel y se ve dentro del campo del juego. Es una gran decisión del presidente”, confirmó Chelo en su charla con Radio Continental, justo en la víspera del partido de cuartos de final del Torneo Clausura ante Argentinos.

Boca Juniors – Chicho Serna habló sobre la actualidad del equipo y el presente de Úbeda en Boca Video: TyC Sports

“Úbeda estuvo mucho tiempo al lado de Miguel y aprendió un montón de cosas en muchos sentidos. Verlo dirigir el primer equipo de Boca me llena de orgullo. Siempre piensa cosas para mejorar. Le llega al jugador y eso es fundamental para que estemos todos tranquilos”, agregó, ya profundizando sobre virtudes que podrían estar anticipando que en Boca el futuro se piensa sin cambios en el banco de suplentes.

El presente de Boca

Luego de la decisión de Juan Román Riquelme de romper con la figura del Consejo de Fútbol, Delgado se mantuvo en el cargo aunque en una renovada figura de un mánager cercano al presidente. Y a más de cuatro meses del cambio, su palabra en cuanto a la situación actual del club resulta de peso.

Boca Juniors – “Estamos súper agradecidos con el apoyo de la hinchada” La palabra de Claudio Úbeda, DT de Boca, tras la victoria ante Talleres y clasificación a cuartos del Clausura @lucasbenda

“Hoy el club está ordenado y pasando un buen momento. El presidente ha tomado buenas decisiones y fueron positivas. Hoy me saco el sombrero porque hay un gran grupo que se alienta y lo demuestran dentro del campo del juego”, compartió. Y enseguida se metió con un tema no menor: el grupo, y la influencia de Leandro Paredes.

Claudio Ubeda – Úbeda: “Boca nunca está resuelto, las instituciones grandes no permiten relajarte” El entrenador del Xeneize tras el triunfo ante River. Por @gonzalosulo y @catasarra

Paredes y el grupo