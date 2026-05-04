​La preocupación de Colapinto por el vuelco de Gasly: “Dios mío” 

El GP de Miami terminó como empezó, con muchas peleas y maniobras ajustadas. De todos modos, el momento más impactante de la carrera se dio en el primer tramo: Pierre Gasly sufrió un vuelco después de que Liam Lawson le diera un golpe en la rueda trasera. Al pasar por al lado de su auto, Franco Colapinto se preocupó por el estado de su compañero de equipo. Mirá el video.

Primero, el golpazo. El piloto de Alpine estaba atacando a Lawson por el exterior de la curva y el neozelandés estiró el frenaje para defender la posición. Se excedió, evidentemente, dado que no llegó a doblar, le pegó de lleno al francés y lo mandó contra la pared.

Video: FOX Sports

Franco, que venía por delante de Gasly y compañía, tuvo que reducir la velocidad por el safety car y en la vuelta siguiente se topó con el monoposto de su compañero. “Okay, amigo. Cuando dobles vas a ver el auto de Pierre dado vuelta. Él está afuera, se fue caminando y está okay, como referencia”, le comunicó Stuart Barlow, su ingeniero de pista.

Colapinto, preocupado por el bienestar de Pierre, respondió: “¡Dios mío! ¿Está bien?”. Finalmente, Barlow concluyó: “Sí, Pierre está bien. Está afuera del auto, se fue caminando por su cuenta”.

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