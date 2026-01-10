​La particular forma en la que Jeremías Ledesma se despidió de River 

Jeremías Ledesma eligió el momento indicado para despedirse de River. Lo hizo tras dejar San Martín de los Andes y viajar a Rosario para realizarse la revisión médica y ser presentado como nuevo refuerzo de Rosario Central, en una operación que se cerró en u$s 2,1 millones por el 50% del pase, con un 10% adicional en caso de que el Canalla se clasifique a alguna de las próximas dos ediciones de la Copa Libertadores(River recupera así los u$s 2,6 millones invertidos por la totalidad de la ficha). Luego de completar todo ese proceso, el arquero compartió en redes una despedida particular.

Jeremías Ledesma se despidió de River en redes. Foto: Instagram Jeremías Ledesma se despidió de River en redes. Foto: Instagram

Eligió tres fotos junto a ocho personas del CARP y con un detalle particular: en todas aparece acompañado por integrantes del staff del club. La primera imagen fue con el personal de seguridad privada que acompaña al plantel en cada viaje y partido, entre ellos La Roca, el reconocido guardaespaldas que siempre escolta a Gallardo. La segunda, con Franco Bombicino y Christian Verdier, ambos miembros del cuerpo médico que asiste al plantel de Primera División. Y la última, también, con parte del staff de utilería del club.

Como pie de foto, eligió la sobriedad para cerrar su año y medio en River, etapa en la que disputó apenas seis partidos: “Muchas gracias River, por estas excelentes personas y grandes momentos vividos. Fue un placer”, escribió Conan, horas después de que el Canalla oficializara su regreso al club que lo vio nacer.

“Me voy triste”

Tras dejar la pretemporada de River y aterrizar en Buenos Aires, el ahora ex arquero de River realizó un fuerte y sincero análisis de su año y medio en el CARP, etapa en la que disputó apenas seis partidos: “ Mi paso por River no fue lo que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocó, siempre siendo muy profesional. Entiendo que por ahí no le haya dado a la gente o a la institución los minutos que deseaban en el momento en que ellos me compraron; me voy triste por ese lado. Lo que pasó, pasó y hay que seguir adelante”, expresó.

Más allá del balance personal, Ledesma también se refirió a su convivencia diaria en el puesto y al vínculo con Franco Armani, destacando el aprendizaje constante y los lazos que se lleva de su paso por Núñez: “Siempre aprendo de todos mis colegas, de mis superiores y de los más chicos. Me llevo los mejores recuerdos, muchos amigos. Le deseo lo mejor al club porque se portó muy bien conmigo”.

En ese mismo tono, el arquero contó cómo fue la última charla con Marcelo Gallardo antes de su salida y resaltó la comprensión mutua en el cierre del ciclo: “Fue muy buena, él fue muy comprensivo y yo también desde el lado de él”.

