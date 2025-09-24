​La ONU presiona a la FIFA y la UEFA por Israel 

La presión internacional contra Israel no se detiene y ahora llega al terreno deportivo luego de que expertos independientes de la ONU pidieron formalmente que la FIFA y la UEFA suspendan a la selección y a los clubes israelíes de todas las competiciones mientras continúe la ofensiva en la Franja de Gaza.

“El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, afirmaron en un comunicado, en el que invocaron el antecedente de Rusia, que fue excluida de todas las competencias tras invadir Ucrania en 2022. Los relatores del organismo internacional señalaron que las federaciones deportivas “no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio” y reclamaron que las sanciones apunten al Estado israelí, no a los futbolistas: “No se debe penalizar a jugadores por su origen o nacionalidad”, aclararon, pidiendo que la medida sea una herramienta de presión política y no un castigo individual.

La solicitud se produce en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí, que según datos de la ONU ya provocó la muerte de más de 65.000 palestinos.

La FIFA y la UEFA evitaron hacer comentarios por el momento, aunque el debate sobre una posible sanción ya se instaló en el ambiente y la petición de la ONU se suma al pedido del presidente de España, Pedro Sánchez, que incluso amenazó con no presentar a la selección española al Mundial 2026 si Israel no es excluido.

El Comité Olímpico Internacional, en cambio, confirmó que ni Israel ni Palestina serán excluidos de los Juegos de Los Ángeles 2028, al argumentar que ambos comités olímpicos cumplen con la Carta Olímpica y que durante París 2024 los atletas convivieron pacíficamente.

Esta postura del COI refleja la intención de separar deporte y política, aunque el caso de FIFA y UEFA podría ser distinto, ya que la presión de los gobiernos y organismos internacionales para que actúen es cada vez mayor.