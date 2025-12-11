​La nueva medida del Comité de la AFA luego del polémico título de Rosario Central 

Desde hace poco menos de un mes atrás, la Asociación del Fútbol Argentino presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia atraviesa uno de los presentes más turbulentos de su historia. Tras el otorgamiento de un título oficial a Rosario Central por haber finalizado puntero de la Tabla Anual, Juan Sebastián Verón desmintió la existencia de un supuesto acuerdo y votación entre clubes, generando así un enorme revuelo de declaraciones e investigaciones contra los actuales dirigentes de la AFA.

Lo que comenzó siendo un tweet de Estudiantes de La Plata (club presidido por la Brujita), el cual afirmaba su no participación en la decisión de entregarle al Canalla dicho trofeo, terminó en un sinfín de polémicas: el pasillo de espaldas del Pincha, las opiniones divididas entre hinchas y dirigentes, y por supuesto, la acusación judicial a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero.

Chiqui Tapia hablando en el sorteo.

Este miércoles, horas después de lo que fue una tensa jornada de más de 30 allanamientos a clubes y oficinas de la AFA por el vínculo entre Tapia, Ariel Vallejo (dueño de Sur Finanzas) y 17 clubes del fútbol argentino, se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo en el Predio Lionel Andrés Messi para determinar las zonas del Apertura 2026 y el sorteo de la Copa Argentina.

Y la gran particularidad de este evento fue la grabación del mismo. Un acto realizado con el objetivo de brindar transparencia a los seguidores del fútbol local, quienes acusan supuestos armados en beneficio a ciertos clubes en particular.

Chiqui Tapia en el sorteo.

El innovador cambio del Comité Ejecutivo de la AFA

En la mencionada reunión se confirmó que, así como ambos sorteos de hoy fueron transmitidos por YouTube, de acá en adelante se grabará cada encuentro llevado a cabo por el Comité. De esa forma, la AFA buscará evitar las reiteradas acusaciones en su contra.

Esto quiere decir que si por ejemplo se tuviera que realizar una votación para determinar algún dilema (como el caso del título de Central), el público podrá ver los detalles con sus propios ojos.

¿Por qué se hicieron allanamientos simultáneos en la AFA y 17 clubes del fútbol argentino?

El fin de estos operativos es encontrar información relacionada con los orígenes y las transacciones realizadas por la financiera, que durante los últimos tres años fue sponsor de algunos de los torneos más importantes del fútbol argentino y de varios de los clubes investigados, mediante el secuestro de documentación y de equipos electrónicos.

Allanamiento en la sede de la AFA.

El comunicado de la Liga ante la jornada de allanamientos

En el día de la fecha, y en el contexto de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, se presentaron en la sede de la Liga Profesional de Fútbol funcionarios judiciales en busca de documentación referente a esa causa. Como no podía ser de otra manera y como corresponde, la LPF se puso inmediatamente a disposición de las necesidades requeridas y colaboró en todo lo solicitado por las autoridades. Cabe señalar que la compañía Sur Finanzas solo tiene un contrato comercial con la LPF como sponsor de sus competencias y que toda acción publicitaria se ha remitido únicamente a ese rol que se detalló oportunamente en un convenio rubricado en su momento.

La Liga Profesional seguirá estando a disposición para aportar cualquier documentación y facilitar las necesidades judiciales que puedan aclarar cualquier situación.

