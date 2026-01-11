Franco Colapinto continúa a full con sus entrenamientos individuales -se unirá a Alpine la próxima semana- en el marco de lo que será su tercer año como piloto de la Fórmula 1. Y en un video reciente, en el que se lo ve trotar bajo una intensa lluvia sin remera, asombró a todos su notable estado físico, que se evidencia aún más si se revisan imágenes de su cuerpo años atrás…

Por caso, tomándose como referencia una que publicó en su cuenta de Instagram en agosto del 2022, el aumento de masa muscular en el tren superior del pilarense desde esa fecha hasta este video es más que visible.

Un cuello aún más ancho, trapecios más marcados, hombros más definidos y un pecho más grande. Todo eso, sin contar aquellas características que no se pueden observar a simple vista como su resistencia cardiovascular o su tolerancia a las fuerzas G.

Una enorme evolución física para el argentino, que en este 2026 quiere explotar al máximo su rendimiento, con energías renovadas y un cambio de motor -no exento de polémica- con el que la escudería apoya sus esperanzas en mejorar esta temporada.

De 2022 a 2026: la notable evolución física de Franco Colapinto.

La vuelta a los entrenamientos con Alpine para Colapinto y Gasly

Colapinto y Pierre Gasly todavía tienen unos pocos días de vacaciones antes de incorporarse al equipo la semana que viene. Se encontrarán con la tarea que comenzaron en el 2025, pues ambos participaron en el desarrollo del A526 (así se llamará el modelo de este año), el cual cambia de motor, el Renault por el Mercedes, trasplante al que apuntan para recuperar el terreno perdido, que en el reciente campeonato los ubicó últimos en la Copa de Constructores. Gasly terminó 18° en Pilotos, por delante de Gabriel Bortoleto, Colapinto y su reemplazado, Jack Doohan, estos dos, únicos sin puntos.

Todavía no está la agenda definida, pero sí la escudería decidió que mandará el coche a la pista antes de los primeros test oficiales, que los 11 equipos (se agrega Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante) desarrollarán en el circuito de Barcelona del 26 al 30 de este mes.

Probablemente, la prueba privada de Alpine (sin acceso a la prensa), se desarrolle en el mismo trazado unos días antes (no será este domingo, como circuló en redes), cerca del que marcará la presentación en sociedad del team 2026, con Gasly, Colapinto y la máquina nueva (más angosta y liviana que la del 2025, entre otros cambios que manda el reglamento), el próximo viernes 23.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros de equipo en Alpine. (@AlpineF1Team)

