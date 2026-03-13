​La noche terminó mal para el Colo Barco: el gesto que desató una pelea con uno de sus compañeros del Racing de Estrasburgo 

Valentín Barco fue el centro de la atención de todas las cámaras tras el pitazo final del encuentro entre Rijeka y Racing de Estrasburgo. El partido termino 2-1 a favor del equipo del argentino -con gol de Joaquín Panichelli- por el partido de ida de octavos de la UEFA Conference League. Pero la alegría de la victoria pasó a un segundo plano cuando el Colo comenzó una fuerte discusión con uno de sus compañeros.

El fuerte cruce entre Barco y uno de sus compañeros

Video: ESPN

La discusión se dio entre el surgido en Boca y Samir El Mourabet. Barco lo agarró de la camiseta y lo señaló con el dedo, como molesto por alguna actitud previa. Al argentino se lo veía desencajado, soltando una palabra tras otra, mientras que el marroquí lo empujaba..

Los compañeros del plantel intervinieron para que el conflicto no pasara a mayores. El capitán de Racing de Estrasburgo, Guéla Doué, fue el primero en alejar al Colo Barco. Después se acercaron Yassine y Hogsberg para hablar con Mourabet y tranquilizarlo.

“Hubo un desacuerdo sobre una de las fases del juego. Cuando veo eso, no lo considero algo negativo para el vestuario, sino todo lo contrario. Demuestra que hay motivación y que se plantean preguntas como: ¿Cómo podemos mejorar? Los dos quieren que el equipo progrese, así que todo va bien”, le restó importancia el DT Gary O’Neil.

El partido de vuelta entre Racing de Estrasburgo y Rijeka

El próximo 19 de marzo el conjunto de Gary O´neil buscará cerrar la llave a su favor con la ventaja del 2-1 en la ida, y se jugará en el Stade de la Meinau, en Francia.

