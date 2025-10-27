​La NBA anuncia medidas tras los arrestos de un jugador y un DT 

Los coletazos por los arrestos de un entrenador y un jugador involucrados en partidas fraudulentas de póquer y apuestas deportivas sospechosas no se detienen en la NBA. Este lunes, un día después que el comisionado de la competencia tuviera que salir a dar explicaciones públicas, la liga estadounidense anunció que comenzará a revisar sus políticas internas en torno a la divulgación de lesiones.

“Hemos iniciado un proceso de revisión de las políticas de la liga relativas a la divulgación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores de la NBA”, informó en un comunicado.

Esto se debe principalmente al caso del base Terry Rozier, quien durante 2023 habría fingido una lesión para no terminar un partido (además de varias actuaciones sospechosas por su bajo nivel) y fue arrestado el jueves pasado en el marco de una investigación del FBI sobre una red de apuestas basada en información confidencial y presuntos arreglos de partidos.

El rendimiento del entonces jugador de los Charlotte Hornets (hoy en el Miami Heat), provocó un aumento inusitado en las apuestas sobre sus actuaciones individuales. De acuerdo a la liga, esto fue detectado en su momento porque se realizaron de forma legal por lo que precisó que buscará la manera de regular las apuestas deportivas “dada la expansión de las apuestas legales a la mayoría de estados de Estados Unidos”.

La NBA afirmó que las apuestas relacionadas con el rendimiento individual de los jugadores son las que le generan mayor preocupación y sostuvo que “se puede hacer más desde una perspectiva legal/regulatoria”, además de una mayor capacitación a los basquetbolistas.

En cuanto a Chauncey Billups, exjugador histórico de los Detroit Pistons y entrenador de los Portland Trail Blazers hasta su detención, se dio en el marco de una causa por partidas de póquer organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.