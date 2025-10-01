​La Natividad La Dolfina llegó a la final del Abierto de Hurlingham de polo 

En la continuidad del 132° Abierto del Hurlingham Club, la primera semifinal quedó en poder de La Natividad La Dolfina, que venció en un partido muy equilibrado a Ellerstina Indios Chapaleufú.

El equipo de 40 goles de handicap, La Natividad La Dolfina, debió sufrir mucho más de lo esperado y recién pudo doblegar al duro Ellerstina Indios Chapaleufú -con Lorenzo Chavanne en lugar de Antonio Heguy, operado de meniscos-, tras vencerlo por un ajustado 13-12, en chukker suplementario, con gol de oro de Camilo Castagnola.

En un partido extremadamente luchado, con ventaja para ambos y varios empates (igualaron 5 de los 8 chukkers), Ellerstina Chapaleufú jugó un encuentro muy inteligente, cometiendo pocas faltas (sólo 6) y logrando que su rival, que no se pareció en nada al que goleó 29-4 en su debut,, marque 16, un ítem muy importante para el desarrollo de la semifinal.

A pesar de que Camilo Castagnola estuvo imparable ante los mimbres rivales (anotó 10 de los 13 goles de su equipo y sólo 3 con bocha parada), el rival siempre se mantuvo a tiro y logró el empate en 12 a falta de menos de 3 minutos.

En el parcial extra -también de ida y vuelta-, lo pudieron ganar ambos, pero Camilo Castagnola anotó el gol de oro a los 5.16 para que La Natividad La Dolfina sea el primer finalista del torneo, aunque seguramente se vayan más contentos por su funcionamiento los hombres de Ellerstina Indios Chapaleufú, quienes casi dan la gran sorpresa ante el máximo candidato al título.

El miércoles jugarán, también en Pilar, La Irenita La Hache vs. UAE Polo para definir el segundo finalista del Abierto, desde las 16 horas.

Los equipos y la progresión:

13 La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola 10 (10 goles, tres de penal), Adolfo Cambiaso (n) 10 (2), Adolfo Cambiaso (h) 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10 (1). Total: 40.

12 Ellerstina Indios Chapaleufú: Facundo Pieres 10 (6, cuatro de penal), Lorenzo Chavanne 7 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (1) y Cruz Heguy 9 (3). Total: 35.

La Natividad La Dolfina: 2-2, 5-5, 8-7, 9-8, 9-8, 11-10, 12-10, 12-12 y 13-12.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.