​La muerte de Miguel Angel Russo enluta a todo el fútbol argentino 

Después de una agonía que le impidió seguir dirigiendo a Boca, Miguel Angel Russo falleció en la tarde de este miércoles a los 69 años. Su partida originada por el agravamiento de un cáncer de vejiga y próstata, que se le detectó en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, conmueve al fútbol argentino.

Su campaña como jugador se desarrolló íntegramente en Estudiantes de la Plata entre 1975 y 1988, y como técnico abarcó tres décadas y media desde 1989 hasta el último encuentro que dirigió, el 21 de septiembre pasado en la Bombonera, cuando Boca igualó 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Es la primera vez en sus gloriosos 120 años de historia, que un técnico de Boca fallece en ejercicio de su cargo.

Russo cursaba una internación domiciliaria con asistencia respiratoria por un cuadro de marcada debilidad, y dejó de existir rodeado de su familia y algunos amigos cercanos. Más allá de su irrenunciable lucha por salir adelante y seguir con su trabajo, su desmejora en los últimos tiempos había sido visible. Sobre todo luego del regreso de Boca del Mundial de Clubes.

Tras una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, le costaba dirigir con regularidad y empezó a ausentarse de las prácticas pero no de los partidos. Aunque ya no los veía de pie sino sentado en el banco y pasándole las indicaciones a Claudio Ubeda, su principal colaborador y que ahora quedará como técnico de Boca por determinación del presidente Juan Román Riquelme.

Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en Boca Predio, cuando el club publicó en sus redes sociales una imagen sonriente en la que Riquelme lo abrazaba. Después, no pudo dirigir a Boca en la derrota contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, y tampoco estuvo el domingo pasado en la goleada a Newell’s por 5-0. En la cercanía del plantel y el cuerpo técnico, ya se sabía que el cuadro era irreversible, y que el desenlace fatal era cuestión de horas. En medio de ese clima se venían desarrollando los entrenamientos de la semana. Habrá que ver ahora cuál es la reacción anímica de los futbolistas ante la partida de su entrenador.