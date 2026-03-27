Con un tiempo de 1:32.438, Franco Colapinto se ubicó en la 17° posición en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón, donde también fue investigado por la FIA por una maniobra involuntaria que complicó a Max Verstappen.

El argentino salió a calentar sus neumáticos y, sin darse cuenta, le impidió el paso al hombre de Red Bull mientras hacia su vuelta. Sin embargo, aunque no fue castigado, el corredor de Alpine recibió un llamado de atención que fue expresado en un comunicado oficial del máximo ente.

La maniobra contra Max Verstappen por la que Franco Colapinto fue investigado en el GP de Japón. La maniobra contra Max Verstappen por la que Franco Colapinto fue investigado en el GP de Japón.

” Los comisarios determinaron que el piloto del coche 43 obstaculizó innecesariamente al 3. Por lo tanto, le impusieron una sanción por dicha infracción en una sesión de entrenamientos libres, consistente en una advertencia“, dictaminaron.

El comunicado completo de la FIA tras investigar a Franco Colapinto por una maniobra que impidió el paso de Max Verstappen

“El coche 43 avanzaba por la pista con los neumáticos de advertencia en la recta entre las curvas 14 y 15 cuando el coche 3 se acercó a gran velocidad. Las comunicaciones por radio del equipo confirmaron que el piloto del coche 43 había recibido avisos progresivos del equipo sobre la aproximación y la distancia del coche 3. Tras la llegada del coche 3, el coche 43 dejó de zigzaguear, se mantuvo a la derecha de la trazada y aceleró, pero la velocidad de aproximación de los dos coches era tal que el piloto del coche 3 tuvo que abandonar su vuelta rápida.

El piloto del coche 43 reconoció con franqueza que había obstaculizado al coche 3. Afirmó que, tan pronto como se detuvo y aceleró para despejar el camino, el coche 3 ya se había acercado por detrás. Los comisarios aceptan su explicación de que no tenía intención de obstaculizar al coche 43, pero, tras mostrarle la advertencia exacta que recibió, reconoció que sus acciones lo hicieron.

La maniobra contra Max Verstappen por la que Franco Colapinto fue investigado en el GP de Japón. La maniobra contra Max Verstappen por la que Franco Colapinto fue investigado en el GP de Japón.

Los comisarios determinaron que el piloto del coche n.º 43 obstaculizó innecesariamente al coche n.º 3 y, por lo tanto, le impusieron una sanción por dicha infracción en una sesión de entrenamientos libres, consistente en una advertencia.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos establecidos”.

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