​La lupa en la lista de Francia: los que repiten de Qatar 2022 y la gran ausencia de Kolo Muani 

A pesar de que todavía quedan poco más de dos semanas para la fecha límite, Didier Deschamps se mostró sin dudas y decidió dar a conocer los 26 convocados de la Selección de Francia para la Copa del Mundo este jueves 14 de mayo. Una nómina en la que los cuatro años que pasaron se sienten, dado que son pocos los futbolistas que se repiten de aquel recordado Qatar 2022, donde Les Bleus consiguieron el subcampeonato al caer derrotados contra la Selección Argentina en la final.

La primera diferencia en esta lista aparece en el arco, porque el histórico Hugo Lloris no estará presente en la cita máxima. El arquero titular en esta edición será Mike Maignan, a quien acompañarán Brice Samba y Robin Risser. En 2022, junto a Lloris estuvieron Alphonse Areola y Steve Mandanda. Renovación total en la valla francesa.

Hugo Lloris ya no forma parte de la Selección de Francia. (REUTERS/Hannah Mckay) Hugo Lloris ya no forma parte de la Selección de Francia. (REUTERS/Hannah Mckay)

En el bloque defensivo, una de las principales diferencia pasa por la ausencia de futbolistas como Raphael Varane, Benjamin Pavard. Entre las caras nuevas, se presentan Maxence Lacroix, del Crystal Palace, y Malo Gusto, del Chelsea.

En mitad de cancha, quien este año si estará tras perderse Qatar por lesión es N’Golo Kanté, mientras que sorprendió a muchos la no convocatoria de Eduardo Camavinga, hombre del Real Madrid. A la nueva lista se suman figuras como Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Probablemente las diferencias más significativas aparezcan en la delantera, esa zona en la que Francia cuenta con varias estrellas. Por supuesto que figuras como Mbappé y Dembelé repetirán citación. Por otro lado, hay ausencias considerables como Antoine Griezmann, Olivier Giroud o Randal Kolo Muani, quien falló el histórico mano a mano que pudo haber cambiado la historia en la final del último Mundial. Sus lugares los ocuparán estos nuevos talentos del fútbol francés, entre los que se destacan Michael Olise, Desiré Doue y Rayan Cherki.

Griezmann, una de las figuras de Francia durante Qatar 2022. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Griezmann, una de las figuras de Francia durante Qatar 2022. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

De esta manera, son solamente diez los citados que se repiten con respecto a la lista de Qatar 2022: Théo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni, Ousmane Dembelé, Kyllian Mbappé y Marcus Thuram. Mientras que los otros 16 no participaron del último Mundial.

La lista de convocados de Francia para el Mundial 2026

Arqueros

Mike Maignan (Milan)

Brice Samba (Stade Rennes)

Robin Risser (Lens)

Defensores

Jules Koundé (Barcelona)

Lucas Digne (Aston Villa)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Malo Gusto (Chelsea)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Théo Hernandez (Al-Hilal)

Lucas Hernandez (PSG)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (Milan)

Manu Koné (Roma)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

N’Golo Kanté (Fenerbahce)

Delanteros

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Michael Olise (Bayern Munich)

Rayan Cherki (Manchester City)

Maghnes Akliouche (Monaco)

Marcus Thuram (Inter)

Bradley Barcola (PSG)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

La lista de convocados de Francia para Qatar 2022

Arqueros

Alphonse Areola (West Ham)

Hugo Lloris (Tottenham)

Steve Mandanda (Rennes)

Defensores

Théo Hernández (Milan)

Axel Disasi (Mónaco)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Kounde (Barcelona)

Benjamin Pavard (Bayern Múnich)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Raphael Varane (Manchester United)

Mediocampistas

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Youssof Fofana (Mónaco)

Mattéo Guendouzi (Olympique de Marsella)

Adrien Rabiot (Juventus)

Aurelien Tchouaméni (Real Madrid)

Jordan Veretout (Olympique de Marsella)

Delanteros