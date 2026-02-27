​La locura por Messi en Puerto Rico, en la previa de un nuevo amistoso del Inter Miami 

Inter Miami está listo para un nuevo amistoso de ‘pretemporada’. Sí, leíste bien: aunque ya debutó el sábado pasado en la MLS (derrota 3-0 con LAFC), el equipo dirigido por Javier Mascherano todavía tiene un amistoso por disputar. Con Messi como el gran personaje a seguir, los de Florida se miden con Independiente del Valle este jueves en Puerto Rico.

A pesar de que las Garzas ya deberían haber finalizado su gira por América, la lesión de Leo contra Barcelona SC en el último amistoso jugado hizo que el encuentro contra el campeón de Ecuador fuera postergado para este 26 de febrero. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños que pagaron sus entradas, lo hicieron lógicamente para ver al 10. Sin él, se pierde todo el atractivo.

Messi en el debut del Inter en la MLS. (AP Photo/Jessie Alcheh) Messi en el debut del Inter en la MLS. (AP Photo/Jessie Alcheh)

Ante ello, semanas atrás, el campeón del mundo salió a pedir disculpas: “Esperemos que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas y esperemos que lo podamos hacer más adelante. Les mando un abrazo grande y lo mejor”. Finalmente, así será y el equipo ya está en Puerto Rico.

El cariño de Puerto Rico a Lionel Messi

Miles de fanáticos se acercaron al Bayamón Soccer Complex para presenciar la práctica abierta del miércoles por la tarde, en una jornada marcada por la cercanía entre el plantel y el público. Fotos, autógrafos y celulares en alto acompañaron cada movimiento del capitán argentino, que se mostró distendido, sonriente y muy conectado con los hinchas en la antesala del amistoso ante Independiente del Valle.

Práctica de Inter Miami en Puerto Rico. (Foto: Prensa Inter Miami) Práctica de Inter Miami en Puerto Rico. (Foto: Prensa Inter Miami)

Esta noche de jueves, se espera que el cariño para con él sea igual: ovaciones, flashes y sonrisas. Por supuesto, el argentino será titular.

Créditos: Cultura Sports

Hora del partido, cómo ver y posible formación del Inter Miami

El partido entre el campeón de la MLS y el de Ecuador se juega este jueves 26 de febrero, desde las 21.00 (hora de Argentina), en el Estadio Juan Ramón Loubriel, Puerto Rico. La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de Disney+. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto a través de la web de Olé, como siempre.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la práctica abierta de Inter Miami en Puerto Rico. (Foto: MLS) Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la práctica abierta de Inter Miami en Puerto Rico. (Foto: MLS)

El posible once del Inter: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.

​