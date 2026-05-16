​La lluvia de elogios del Cholo Simeone para Griezmann, antes de su despedida del Atlético de Madrid 

El momento que todos los hinchas del Atlético de Madrid esperaban que nunca llegara, finalmente es un hecho. Luego de una temporada en la que el equipo se quedó a las puertas de un nuevo título, Antoine Griezmann tendrá su último partido en el Metropolitano con la gente del Aleti y, en la previa de esta despedida, el Cholo Simeone llenó de elogios al jugador con el que construyó gran parte de la historia moderna del cuadro colchonero.

Trabajando prácticamente codo a codo, Simeone y Griezmann son dos de los principales responsables de lo que fueron todos estos años del cuadro rojiblanco, ganando una Europa League, jugando finales de Champions y luchando en lo más alto de España. Pero todo llega a su fin, en este caso, porque el atacante abandona Madrid para seguir su carrera en el Orlando City de la MLS. Y fue esta salida la que despertó la emoción del Cholo en la antesala del adiós de su futbolista, a quien destacó tanto en lo deportivo como en lo humano.

“Está claro que no iremos a buscar otro Griezmann, porque seguramente no habrá otro igual a él, pero sí futbolistas que se hagan cargo del equipo, como se hizo cargo él siempre, con esa responsabilidad de llevar el peso del equipo, que se ha depositado en él muchos años y mucho en Koke, sobre todo”, comenzó el DT en rueda de prensa, con respecto a cómo llenar el vacío que dejará Antoine.

El Cholo Simeone, entrenador que marcó la carrera de Griezmann. (AP Photo/Jose Breton) El Cholo Simeone, entrenador que marcó la carrera de Griezmann. (AP Photo/Jose Breton)

A lo que sumó, remarcando la magnitud del francés: “Es muy difícil explicar a veces cuál es el peso. Es el peso específico que tiene una persona dentro del campo de juego. Antoine lo tuvo y seguramente lo trabajaremos para encontrar gente que tenga esa personalidad”.

Sin embargo, no se mostró preocupado por el futuro, confiando en que el equipo se acomodará. “Insustituible, no. En la vida nadie es insustituible. Nadie, nadie. Sí un jugador especial” , contestó a un periodista que eligió esa palabra para definir al futbolista.

Pero más allá de la admiración deportiva, el mensaje más sentido que mostró el entrenador argentino apareció a la hora de hablar de Griezmann fuera de la cancha, del Griezmann humano, destacándolo como una gran persona a quien aprecia mucho.

Griezmann ganó tres títulos bajo las órdenes de Simeone. (REUTERS/Sergio Perez) Griezmann ganó tres títulos bajo las órdenes de Simeone. (REUTERS/Sergio Perez)

“Más allá de la relación deportiva que hemos tenido, nos dio una muy linda relación familiar. Está claro que ese espacio lo pudimos manejar de una manera muy buena”, expresó Diego Pablo.

A lo que añadió, recordando el camino recorrido codo a codo: “Tenemos una gran relación con su familia. Nos queremos muchísimo. Ha venido muy joven, ha crecido de una manera extraordinaria, con un trabajo personal muy grande, convencido de todo su talento, de toda su jerarquía; llegó al lugar más grande que tienen los futbolistas, ganar el Mundial; es el goleador histórico del Atlético de Madrid, tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable”. Y, en línea con su repaso, cerró: “Lo extrañaremos”.

El recuerdo del día que Griezmann dejó Atlético Madrid

En 2019 y tras su gran nivel en el Colchonero, el Barcelona apareció con la millonaria suma de 120 millones de euros para hacerse con la ficha del crack francés. Memorando aquel traspaso, que luego no salió tan bien y terminó con Griezmann regresando al Aleti, el Cholo contó cómo vivió esos días.

“Recuerdo aquel día que vino a contarme, antes de irse al Barcelona, que iba a dejar el Atlético de Madrid. Fue doloroso, pero era el momento que tenía que salir, porque era bueno para que se dé cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Cuando volvió, alegría, felicidad. Sabíamos que volvía un genio. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y lo extrañaremos”, reflexionó.

Griezmann convirtió 35 goles en 102 partidos con el Barcelona. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) Griezmann convirtió 35 goles en 102 partidos con el Barcelona. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Para luego volver a los elogios: “Dejando de lado al deportista, un tipo noble, humano, responsable. Un tipo que siempre ha estado predispuesto para lo que necesitara el Atlético de Madrid, que ha tenido la humildad de volver y volver a ganarse la gente que, por el amor que le tenía, en su momento se enojó (cuando se fue al Barcelona)”. Y añadió: “Seguramente querrá ser recordado dentro del Atlético de Madrid por la persona que es, ni qué hablar del goleador insaciable que ha sido”.

Una despedida a la altura

Antoine Griezmann tendrá la oportunidad de despedirse de su gente en un marco inolvidable. Porque este domingo a las 14:00 en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Girona en la fecha 37 de La Liga, que además será el partido número 500 de Griezmann en la institución de la capital. Y por supuesto que el club le realizará un homenaje a la altura.

“Se va a generar el sentimiento que representa que se vaya un futbolista tan importante como ha sido Antoine. Esperemos poder hacer un gran partido. Me gustaría, que seguramente sucederá, que nuestra gente dé todo lo que pueda darle a un tipo que dio todo”, dijo el Cholo, incitando a los rojiblancos a mostrarle su cariño al delantero de 35 años.

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