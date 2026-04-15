​La llave de la Copa Argentina: se terminan los 32avos de final 

Este miércoles se cierran los 32avos de final de la Copa Argentina: en la cancha de Los Andes se enfrentan Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta (el que gane enfrenará a Vélez). Así, quedarán conformados los 16 cruces de 16avos de final..
Independiente Rivadavia, Lanús, Estudiantes LP, Midland, Talleres de Córdoba, Platense, Deportivo Riestra, Barracas Central, Rosario Central, Gimnasia de Jujuy, Aldosivi, Tigre, River, Boca, San Martín SJ, D. Morón, San Lorenzo, A. Tucumán, Banfield, Independiente, Belgrano, Racing, Huracán, Acassuso, Unión, Defensa y Justicia, Instituto, San Martín de Tucumán, Vélez, Sarmiento y Gimnasia LP.
Independiente Rivadavia 2 (A. Arce y G. Ríos)-Estudiantes BA 0
Lanús 4 (M. Moreno -2-, R. Castillo y G. Guzmán en contra)-Sarmiento de la Banda 1 (I. Roldán)
Estudiantes LP 4 (Gayoso en contra, A. Castro, F. Farías y G. Carrillo) – Ituzaingó 0
Argentinos 1 -5- (A. Lescano)-Midland 1 (A. Campana) -6-
Talleres de Córdoba 2 (G. Baroni y V. Depietri) -Argentino de Merlo 0
Platense 1 (V. Cuesta)-Argentino de Monte Maíz 0
Riestra 1 (A. Stringa)-Deportivo Maipú 0
Barracas Central 2 -F. Bruera 2- (4) Temperley 2 -V. Aguinagalde y V. Werro- (3)
Rosario Central 2 (J. Fernández y A. Véliz)-Sportivo Belgrano 0
Central Córdoba 2 -M. Iacobellis y M. Vera- (4)-Gimnasia J 2 -M Casa y M. Cachi- (5)
Aldosivi 3 (J. Novillo, T. Fernández y L. Brochero en contra)-San Miguel 0
Tigre 2 (R. Arias y D. Romero)-Claypole 0
River 1 (J. Quintero)-Ciudad de Bolívar 0
Boca 2 (A. Bareiro)-Gimnasia de Chivilcoy 0
San Martín SJ 2 (L. Monje y F. Murillo)-D. Madryn 0
Godoy Cruz 0 -Dep. Morón 1 (M. Santiago -e/c-)
San Lorenzo 5 (G. Corujo, L. Vietto, R. Herrera -e/c-, A. Cuello y M. Reali) – Dep. Rincón 0
At. Tucumán 2 (L. Díaz y C. Ferreira)- Sp. Barracas 1 (S. Gómez)
Banfield 3 (T. Perrota -2- y F. Anselmo)- Real Pilar 0
Independiente 4 (F. Valdez, I. Pussetto, I. Malcorra y F. Tempone) – Atenas 2 (F. Quiroga y M. Rivadero)
Belgrano 3 (E. Rigoni y L. Gutiérrez) – Atlético de Rafaela 0
Racing 1 (A. Martínez)- San Martín (Formosa) 0
Huracán 2 (O. Romero y L. Blondel) – Olimpo (E. Coacci) 1
Newell’s 0 – Acassuso (M. Schlotthauer y N. Petillo) 2
Unión 2 (C. Tarragona -2-) – Agropecuario 0
Defensa y Justicia 2 (A. Molinas y A. Hausch)-Chaco For Ever 1 (I. Enríguez)
Instituto 2 (L. Galeano en contra y A. Luna)-Atlanta 0
Estudiantes de Río Cuarto 0 (3)-San Martín de Tucumán 0 (5)
Vélez 4 (A. Quirós, T. Andrada -2- y D. Godoy) – Deportivo Armenio 1 (Dávila)
Sarmiento 1 (P. Magnín)-Tristán Suárez 0
Gimnasia LP 4 (M. Torres, A. Steimbach, M. Salazar, N. Fernández) – Camioneros 1 (F. Aguirre)
Gimnasia de Mendoza-Gimnasia y Tiro (Salta), 14.10 en Los Andes (TV)