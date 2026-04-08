​La llave de la Champions League: resultados y así siguen los cuartos de final 

Comenzaron los cuartos de final de la Champions League con los dos partidos de este martes. En Madrid, el Bayern Munich dio un golpe sobre la mesa y superó por 2-1 al Real mientras que en Portugal, el Arsenal le ganó sobre la hora al Sporting de Lisboa (1-0).

El miércoles, por su parte, el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid con todos sus argentinos. Al mismo tiempo, el París, el PSG continuará con su defensa del titulo ante el Liverpool de Alexis Mac Allister. Las revanchas se jugarán en una semana…

Kane y Luis Díaz fesrtejan en el Bernabéu. REUTERS/Gonzalo Fuentes Kane y Luis Díaz fesrtejan en el Bernabéu. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Partidos de ida

Martes 7

Miércoles 8

16: PSG-Liverpool (ESPN, Fox Sports, DGO y Disney + Premium)

16: Barcelona-Atlético de Madrid (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)

La llave de la Champions League. La llave de la Champions League.

Revanchas

Martes 14

16: Atlético de Madrid-Barcelona

16: Liverpool-PSG

Miércoles 15

16: Arsenal-Sporting de Lisboa

16: Bayern Munich-Real Madrid

Las semifinales se disputarán entre el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo. La gran final, en tanto, se va a jugar el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

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