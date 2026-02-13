​La llamativa sanción que recibió el Athletic Club de parte de la FIFA 

El fútbol español recibió una noticia que sorprendió más que nada a los hinchas del Athletic Club: la FIFA los añadió en su lista de clubes sancionados que no podrán registrar nuevos jugadores durante los próximos tres mercados de pases, lo que significa que no podrán ni fichar ni inscribir futbolistas hasta por lo menos dentro de dos años, es decir, enero de 2028.

La decisión se publicó en el portal oficial de la “Registration Bans”, una página que detalla los equipos de todo el mundo que reciben prohibiciones de registro por parte del organismo mundial. Esto implica que, durante ese largo período, el club rojiblanco no podrá inscribir a ningún futbolista, ya sea nacional, internacional, profesional o amateur, en ninguna de sus competiciones.

La sanción cubrirá tres ventanas consecutivas: el mercado de verano de 2026, el de invierno de 2027 y el de verano de 2027, llegando hasta el invierno español de 2028. La FIFA no reveló los motivos que llevaron a imponer esta medida, aunque suele responder a disputas financieras, incumplimientos en la tramitación de documentación o conflictos regulatorios que el club aún no habría resuelto.

El entrenador del Athletic de Bilbao. (EFE/ Miguel Toña) El entrenador del Athletic de Bilbao. (EFE/ Miguel Toña)

El Athletic lo puede solucionar

En principio, el conjunto de Bilbao podría negociar una salida si subsana las causas que originaron el veto. Desde el equipo español ya salieron a calmar las aguas y declararon que arreglarlo va a ser solo un trámite, por una discrepancia en unos derechos sobre un futbolista, que se solucionará en las próximas horas.

Mientras tanto, la prohibición está publicada en la página de FIFA desde el miércoles 11 y podría considerarse como uno de los episodios más peculiares en la historia reciente del club, que se suma a otras complicaciones administrativas que han enfrentado en los últimos años.

La temporada del equipo de Ernesto Valverde

El conjunto vasco sigue con posibilidades de avanzar a la final de la Copa del Rey, después de perder por solo un gol en la ida de la semifinal frente a la Real Sociedad. Aún así, en la tabla de La Liga se encuentran en el puesto 10, a seis puntos de poder clasificar a una competencia europea, todo esto con una racha negativa donde solo pudieron ganar uno de sus últimos cinco partidos jugados.

Ida de la Copa del Rey Athletic y Real Sociedad. (REUTERS/Pankra Nieto) Ida de la Copa del Rey Athletic y Real Sociedad. (REUTERS/Pankra Nieto)

​